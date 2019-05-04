Suriye'nin Azez kentindeki çatışmada 1 asker hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı, Suriye'de Tel Rıfat bölgesinden açılan ateş sonucu Azez'de bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını duyurdu. Açıklamada saldırıyı YPG'nin gerçekleştirdiği belirtildi.

DHA, çatışmada hayatını kaybeden askerin yüzbaşı, yaralı askerin ise binbaşı olduğunu aktardı. Olay sonrası Tel Rıfat'ın TSK birlikleri tarafından ateş altına alındığı bildirildi.

Bakanlığın konuya dair yaptığı açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, 4 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." (HABER MERKEZİ)