Bakırköy Cezaevi’nde açlık grevleri için eylem yapan annelere saldırı

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla Barış Anneleri, avukatlar ile HDP milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Dilşat Cambaz Kaya, Tuma Çelik’in katılımıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Ancak polis diğer eylemlerde olduğu gibi açıklama yapılmasına müsaade etmedi. Yapılmak istenen açıklamanın yasa dışı olduğunu belirten polis, aralarında iki avukatın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan anneler yerlerde sürüklendi.

Fotoğraf: Tunahan Turhan

“BİZE BİR SES VERİN, ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜYOR”

Bakırköy Cezaevine yürüyen anneler, "Allah rızası için bir ses verin, çocuklarımız ölüyor, dayanamıyorum. Kulaklarınızı kapatmayın artık yeter yeter. Çocuklarımız orada ölüyor biz de burada ölelim. Biz direneceğiz, her gün buraya geleceğiz" dedi.

Annelerin önü polis tarafından kesildi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü ile HDP Milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Fotoğraf: Tunahan Turhan

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, "Milletvekilleri tek başına yürüsün. Toplu halde yürümesine izin vermiyoruz. Burada toplu halde yürüyemezsiniz. Basın açıklaması yapmanıza izin veremem" diye konuştu.

"Yolu kapatıyorsunuz" diyen polisin yola barikat kurması üzerine HDP Milletvekili Tuma Çelik, "Gazeteciler çekin kim yolu kapatıyor. Anneler kaldırımda oturuyor" dedi.

Fotoğraf: Tunahan Turhan

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, "Ben şimdi gözaltı yapacağım, göreceksiniz" diyerek gözaltı aracını getirerek annelere müdahale etti. Aralarında avukatların da olduğu 6 kişi darbedildi, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. (İstanbul/EVRENSEL)