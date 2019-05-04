TBMM'ye "Emekliye bayram ikramiyesi 1260 TL olsun" teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bayram ikramiyelerinin 1260 TL olmasını ve her sene asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapılmasını düzenleyen kanun teklifini Meclis'e sundu.

Kanun teklifinde 1000 liralık ikramiyenin günümüz koşullarında yetersiz olduğunu ve bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düşmemesi gerektiğini vurgulayan Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında hayata geçirilen emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının aylık tutar üzerinden belirlenmediğini ve ilerleyen yıllarda hangi oranda artırılacağına, hatta arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin bir düzenleme de yapılmadığını kaydetti.

2019’da ikramiyelere zam yapılmamasının verilen tutarın yüksek enflasyona yenik düşmesine neden olacağını ifade eden Ağbaba, “Bu nedenle 2019’da ödenecek olan ikramiyelere yüzde 26 oranında zam yapılması ve 1000 liralık ikramiye tutarının 1260 lira olması adeta bir zorunluluk halini almıştır. Aradaki 260 lira, geçim savaşının gittikçe zorlaştığı günümüz şartlarında emeklilerimiz ile dul ve yetim yurttaşlarımız açısından son derece önemli bir meblağdır” ifadelerini kullandı. Ağbaba, her yıl asgari ücret zammı oranında emeklilere verilen bayram ikramiyesine zam yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 26 zam yapıldığını hatırlatan Ağbaba, “2019 yılında ödenecek bayram ikramiyesi tutarı da yüzde 26 oranında artırılmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)