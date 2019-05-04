Ekrem İmamoğlu: Ramazan pidesi İstanbul'da 1 TL olacak
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan pidesinin Halk Ekmek’te zamsız olarak 1 liraya satılacağını açıkladı.
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu yıl Ramazan pidesinin Halk Ekmek aracılığıyla zamsız olarak 1 liraya satılacağını duyurdu. Fırıncılar Federasyonu, 350 gramlık Ramazan pidesinin İstanbul'da 3 liradan satılacağını açıklamıştı.
İmamoğlu, belediyenin iştiraklerinden Halk Emek'te bu yıl satılacak Ramazan pidesinin 300 gram, fiyatının ise 1 lira olacağını açıkladı.
İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır. #HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/OQQ91naGPo— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 4 Mayıs 2019
Ekrem İmamoğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'da su fiyatına yüzde 40 indirim yapılacağını, aylık öğrenci kartının 85 TL'den 50 TL'ye düşürüleceğini, 0-4 yaş arası çocuklu anneler ile 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşımın ücretsiz olacağını duyurmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)
3 Mayıs 2019