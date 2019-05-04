1938 Dersim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

1938 Dersim Tertelesi’nin yıl dönümünde yaşamını yitirenler katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Eski Pah Köprüsü’nde anıldı.

Anmaya Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Demokratik Alevi Derneği (DAD), Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ve yurttaşlar katıldı.

Çıra yakılmasının ardından söz alan DAD Eş Başkanı Musa Kulu, “Devlet bize ne dilimizi ne tarihimizi bıraktı. Amaçları inancımızı yok edip bizi Sünnileştirmek, bizi unutturmaktı. Birçok yerden Dersimliler bugün buraya geldi ve bu kara günü unutmadıklarını, devletten özür dilemesini beklediklerini, kaybedilen insanlarımızın akıbetini öğrenmek istediklerini dile getirdi” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Konuşmanın ardından yaşamını yitirenler adına Harçik suyuna karanfiller bırakıldı. Yapılan lokmaların dağıtılmasının ardından anma sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)

Ağıtların Diliyle Dersim '38