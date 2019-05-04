Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker’e verildi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri sonuçlandı. Şiir dalında birincilik ödülüne İlhan Sami Çomak, öykü dalında birincilik ödülüne Hüseyin Peker değer görüldü.

2015 yılının Ekim ayında aramızdan ayrılan Sennur Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Şiir dalında birincilik ödülü uzun yıllardır hapishanede tutulan İlhan Sami Çomak’ın olurken, Jüri Özel Ödülü’ne Ayşe Nalan değer görüldü.

Öykü dosyalarında birincilik ödülü Hüseyin Peker’in olurken, Özlem Keskin’in dosyası da Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

‘GELDİM SANA’ DOSYASI VE İLHAN SAMİ ÇOMAK

Sennur Sezer şiir jürisi yayınladığı gerekçeli kararda “Geldim Sana” adlı dosyasıyla İlhan Sami Çomak’ı birincilik ödülüne oy birliğiyle uygun bulduğunu belirtti. Sennur Sezer, "Bu yüreğin dört kapısı / çaresizliğe kapalı” der, ‘Ayrıkotları’ başlıklı şiirinde. ‘Kelebeğin uçup konmasını görmekmiş hayat’ diyen Çomak’ın şiiri, Sennur Sezer’in yüreğinin dört kapısında rengârenk kanatlarıyla, umut ve dirençle uçup durur; ayrıkotlarının uçuşudur çaresizliğe karşı.

Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Şükrü Erbaş, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten oluşan şiir jürisi, Jüri Özel Ödülü’ne ‘Kapsül’ adlı dosyasıyla Ayşe Nâlân’ı uygun buldu. Ayrıkotları ayırdındadır Kapsül’deki bir yaşamın içinde olduğumuzun; “Unutma! / sadık olabilmek için sokağa dönmelisin’ derken, Sennur Sezer’in dört kapısını aynı anda tıklatıverir, ‘buradayım, buradayız’ dedirterek bizlere.

HASIR LOKANTASI DOSYASI İLE HÜSEYİN PEKER

Jüri adına yapılan açıklamada, “Hasır Lokantası; geleneksel hikayeciliğin ötesinde modern öykünün yaslandığı, eksiltmeli ancak bir o kadar da yoğunlaşmış anlatım gücünü yakalamış olması, imgelerin zengin ve güçlü kullanımı, bugünün dünyasına ait insanın sesini bulması ve o sese uzam ve bağlam yaratması itibariyle, Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar’dan oluşan jürimiz tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştür” denildi.

Açıklamada Hüseyin Peker’in duru bir dille kaleme alınmış öyküleri, sıradan gibi görünen ancak sadeliğin gücüyle okuru avucuna alan, çarpan özellikleriyle dikkat çekici olarak nitelendirildi.

Jüri Özel Ödülünün ise güçlü öykü dili ve bu dili rafine kullanabilme potansiyeli, ironiyle karışık duyarlı bir bakış açısıyla ördüğü öykülerinde dikkat çeken tema zenginliği, atmosfer kurmadaki başarısı ve öykülerinin dokunaklı meselelerine karşın hayattan yana tavrı nedeniyle Dünya Kaç Kare adlı dosyasıyla Özlem Keskin’e verildiği belirtildi.

Ödüller Sennur Sezer’in doğum gününde, 12 Haziran 2019’da, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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