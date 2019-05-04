Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılacak eylem ve etkinliklerle anılacak. Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrıları ile pek çok yerde düzenlenecek etkinliklerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm çağrılarının yanı sıra Denizlerden bugüne miras bırakılan mücadeleye dikkat çekilecek.

Argın: Denizlere verdiğimiz sözümüzü tutmaya, 6 Mayıs’ta alanlara!

İşte il il anma etkinliklerinin tarih ve yerleri:

İSTANBUL

İstanbul’da 6 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Emek Gençliği’nin çağrısı ile Taksim’den Dolmabahçe’ye Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş öncesi buluşma Taksim AKM önünde olacak.

ANKARA

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Ankara’da mezarı başında anılacak. Anma için 6 Mayıs Pazartesi 12.30 Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu Kapı’da buluşulacak.

İZMİR

İzmir’de 6 Mayıs Pazartesi saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Denizlerin mücadelesinde birleşelim” çağrısı ile anma gerçekleştirilecek.

BURSA

Bursa’da iki farklı etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yapılacak yürüyüş olacak. Diğer etkinlik ise 6 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da Heykel’de gerçekleştirilecek.

MERSİN

Mersin’de Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ve Halk Müziği Sanatçısı Yener Bulut’un katılımı ile 5 Mayıs Pazar saat 9.30’da 68’liler Barış ve Kardeşlik Ormanında anma düzenlenecek.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 5 Mayıs Pazar saat 14.00'da "6 Mayıs'tan Günümüze Gençlik Mücadelesi ve Sosyalizm" başlıklı söyleşi ve sinevizyon gösterimi yapılacak.

MUĞLA

Muğla’da Denizler müzik dinletisi ve resim sergisi ile anılacak. Anma etkinliği 4 Mayıs Cumartesi (bugün) 17.00’de Sınırsızlık Meydanında düzenlenecek.

ERZİNCAN

Erzincan’da 68 Gençlik Hareketi önderlerini anmak için 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Eğitim Sen Şubesinde “Delikanlım iyi bak yıldızlara” belgesel gösterimi ve “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” söyleşisi gerçekleştirilecek.

ANTEP

Antep’te 5 Mayıs Pazar saat 14.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Bugüne Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” başlıklı söyleşi yapılacak.

KAYSERİ

Kayseri’de 5 Mayıs Pazar 14.30 Emek Partisi İl binasında “68 Gençlik Hareketi, Gerçek Antiemperyalizm ve Günümüz” başlıklı panel ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

ELAZIĞ

Elazığ’da 5 Mayıs Pazar saat 15.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” başlıklı panel düzenlenecek.

MALATYA

Malatya’da 5 Mayıs Pazar saat 15.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” paneli düzenlenecek.

ADANA

Adana’da EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ve Halk Müziği Sanatçısı Yener Bulut’un katılımı ile 5 Mayıs Pazar saat 16.00’da TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasında etkinlik düzenlenecek.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için 5 Mayıs Pazar günü iki ayrı etkinlik yapılacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Emek Partisi İl binasında belgesel gösterimi; aynı gün saat 18.00’de ise Adalar Migros önünde basın açıklaması düzenlenecek.

VAN

Van’da 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Bajar Cafe’de söyleşi gerçekleştirilecek.

BOLU

Bolu’da 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de İzzet Baysal Anıtı önünde açıklama yapılacak.

ADIYAMAN

Adıyaman’da 6 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Emek Partisi İl binasında söyleşi düzenlenecek.

DERSİM

Dersim’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Sanat Sokağında basın açıklaması yapılacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Golf Aile Çay Bahçesi önünde anma etkinliği düzenlenecek.

AYDIN

Aydın’da anma için 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30’da Sevgi Yolunda buluşma olacak.

DİDİM

Aydın’ın Didim ilçesinde 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde anma etkinliği düzenlenecek.

GEBZE

Kocaeli Gebze’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Yeni Çarşı Moda Giyim önünde anma için buluşulacak.

BANDIRMA

Balıkesir Bandırma’da anma için müzik dinletisi, sinevizyon gösterimi ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ile söyleşi düzenlenecek. Etkinlikler 6 Mayıs günü saat 17.30’da kent meydanı ve 18.30’da Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

DENİZLİ

Denizli’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Candoğan Parkında basın açıklaması yapılacak.

ÇORLU

Tekirdağ Çorlu’da 5 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te EMEP Çorlu İlçe binasında “Delikanlım İyi Bak Yıldızlara” belgeseli gösterimi yapılacak. (HABER MERKEZİ)