04 Mayıs 2019 12:22

Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anılacak.

Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılacak eylem ve etkinliklerle anılacak. Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrıları ile pek çok yerde düzenlenecek etkinliklerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm çağrılarının yanı sıra Denizlerden bugüne miras bırakılan mücadeleye dikkat çekilecek.

    Argın: Denizlere verdiğimiz sözümüzü tutmaya, 6 Mayıs’ta alanlara!

    Argın: Denizlere verdiğimiz sözümüzü tutmaya, 6 Mayıs’ta alanlara!

    İşte il il anma etkinliklerinin tarih ve yerleri:

    İSTANBUL

    İstanbul’da 6 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Emek Gençliği’nin çağrısı ile Taksim’den Dolmabahçe’ye Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş öncesi buluşma Taksim AKM önünde olacak.

    ANKARA

    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Ankara’da mezarı başında anılacak. Anma için 6 Mayıs Pazartesi 12.30 Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu Kapı’da buluşulacak.

    İZMİR

    İzmir’de 6 Mayıs Pazartesi saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Denizlerin mücadelesinde birleşelim” çağrısı ile anma gerçekleştirilecek.

    BURSA

    Bursa’da iki farklı etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yapılacak yürüyüş olacak. Diğer etkinlik ise 6 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da Heykel’de gerçekleştirilecek.

    MERSİN

    Mersin’de Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ve Halk Müziği Sanatçısı Yener Bulut’un katılımı ile 5 Mayıs Pazar saat 9.30’da 68’liler Barış ve Kardeşlik Ormanında anma düzenlenecek.

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'da 5 Mayıs Pazar saat 14.00'da "6 Mayıs'tan Günümüze Gençlik Mücadelesi ve Sosyalizm" başlıklı söyleşi ve sinevizyon gösterimi yapılacak.

    MUĞLA

    Muğla’da Denizler müzik dinletisi ve resim sergisi ile anılacak. Anma etkinliği 4 Mayıs Cumartesi (bugün) 17.00’de Sınırsızlık Meydanında düzenlenecek.

    ERZİNCAN

    Erzincan’da 68 Gençlik Hareketi önderlerini anmak için 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Eğitim Sen Şubesinde “Delikanlım iyi bak yıldızlara” belgesel gösterimi ve “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” söyleşisi gerçekleştirilecek.

    ANTEP

    Antep’te 5 Mayıs Pazar saat 14.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Bugüne Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” başlıklı söyleşi yapılacak.

    KAYSERİ

    Kayseri’de 5 Mayıs Pazar 14.30 Emek Partisi İl binasında “68 Gençlik Hareketi, Gerçek Antiemperyalizm ve Günümüz” başlıklı panel ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

    ELAZIĞ

    Elazığ’da 5 Mayıs Pazar saat 15.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” başlıklı panel düzenlenecek.

    MALATYA

    Malatya’da 5 Mayıs Pazar saat 15.00’te Emek Partisi İl binasında “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” paneli düzenlenecek.

    ADANA

    Adana’da EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ve Halk Müziği Sanatçısı Yener Bulut’un katılımı ile 5 Mayıs Pazar saat 16.00’da TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasında etkinlik düzenlenecek.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için 5 Mayıs Pazar günü iki ayrı etkinlik yapılacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Emek Partisi İl binasında belgesel gösterimi; aynı gün saat 18.00’de ise Adalar Migros önünde basın açıklaması düzenlenecek.

    VAN

    Van’da 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Bajar Cafe’de söyleşi gerçekleştirilecek.

    BOLU

    Bolu’da 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de İzzet Baysal Anıtı önünde açıklama yapılacak.

    ADIYAMAN

    Adıyaman’da 6 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Emek Partisi İl binasında söyleşi düzenlenecek.

    DERSİM

    Dersim’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Sanat Sokağında basın açıklaması yapılacak.

    ÇANAKKALE

    Çanakkale’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Golf Aile Çay Bahçesi önünde anma etkinliği düzenlenecek.

    AYDIN

    Aydın’da anma için 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30’da Sevgi Yolunda buluşma olacak.

    DİDİM

    Aydın’ın Didim ilçesinde 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde anma etkinliği düzenlenecek.

    GEBZE

    Kocaeli Gebze’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Yeni Çarşı Moda Giyim önünde anma için buluşulacak.

    BANDIRMA

    Balıkesir Bandırma’da anma için müzik dinletisi, sinevizyon gösterimi ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ile söyleşi düzenlenecek. Etkinlikler 6 Mayıs günü saat 17.30’da kent meydanı ve 18.30’da Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

    DENİZLİ

    Denizli’de 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Candoğan Parkında basın açıklaması yapılacak.

    ÇORLU

    Tekirdağ Çorlu’da 5 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te EMEP Çorlu İlçe binasında “Delikanlım İyi Bak Yıldızlara” belgeseli gösterimi yapılacak. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’na alaca baykuş ailesi yerleşti
    SONRAKİ HABER

    CHP: YSK incelemesini tamamladı, kısıtlı seçmen sayısı 766
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Emek ve demokrasi mücadelesi daha da sertleşerek sürecek!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Hiçbir şey değişmesin diye bir şeyler olsun

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Ev ekonomisine çapraz ateş

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    TÜPRAŞ'ta TİS mücadelesi sürerken

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    "Ölümler olmasın" diyen annelere işkence…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Siyaset ekonomiyi ciddiye alabilir mi?

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Düşmek istediğimiz tuzaklar!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Google'da misilleme eylemi

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Viking atı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    CHP: YSK incelemesini tamamladı, itirazın reddedileceği açık
    CHP: YSK incelemesini tamamladı, itirazın reddedileceği açık

    CHP, YSK'nin İstanbul incelemesinin bittiğini belirterek kısıtlı seçmen sayısının AKP'nin iddia ettiği gibi 41 bin 132 değil 766 olduğunu duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    TTB'lilere verilen hapis cezaları tepki çekti
    TTB'lilere verilen hapis cezaları tepki çekti

    “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için hakkında hapis cezası verilen TTB yöneticilerine destek açıklamaları geldi.

    Diyarbakır'daki Ben û Sen Burcu bakımsızlık nedeniyle çöktü
    Diyarbakır'daki Ben û Sen Burcu bakımsızlık nedeniyle çöktü

    Diyarbakır surlarının (Ben û Sen Burcu) bir kısmı bakımsızlık nedeniyle çöktü. Ben û Sen Mahallesi halkı, surların durumunu Evrensel'e anlattı.

    İsrail, Gazze'ye savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı
    İsrail, Gazze'ye savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı

    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün 90'a yakın roket atıldığını iddia ederek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Bakırköy Cezaevi’nde açlık grevleri için eylem yapan annelere saldırı
    Bakırköy Cezaevi’nde açlık grevleri için eylem yapan annelere saldırı

    Bakırköy Cezaevi önünde açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılmak istenen açıklamaya polis saldırdı. 6 kişi gözaltına alındı.

    Suriye'nin Azez kentindeki çatışmada 1 asker hayatını kaybetti
    Suriye'nin Azez kentindeki çatışmada 1 asker hayatını kaybetti

    Suriye'nin Azez kentinde konuşlu TSK birliğine açılan ateşte 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Bülent Küçük: ‘Fabrika ayarlarına dönüş’ siyasi bir nostalji
    Bülent Küçük: ‘Fabrika ayarlarına dönüş’ siyasi bir nostalji

    Tüm süreci düzenleyip kontrol eden iktidar için büyük şehirleri kaybetmek, liderliği tasdik etmeye dönüştürülen seçimin kendisini de anlamsızlaştırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Oğlu öldürülen baba: Hakkari'de bir çoban vurulmuş kimin umurunda!
    Oğlu öldürülen baba: Hakkari'de bir çoban vurulmuş kimin umurunda!

    Yüksekova'da askeri bölgede sıkılan kurşunun hedefi olup yaşamını yitiren çoban Sertip Şen'in babası kamuoyundaki sessizliğe tepki gösterdi.

    Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker’e verildi
    Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker’e verildi
    Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’na alaca baykuş ailesi yerleşti
    Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’na alaca baykuş ailesi yerleşti
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    NBA: En uzun süren maçlar ve en uzun süre sahada kalan oyuncular
    NBA: En uzun süren maçlar ve en uzun süre sahada kalan oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 31. hafta: Sivasspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı
    Süper Lig'de 31. hafta: Sivasspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı
    Cumartesi Anneleri: Sesimiz engelleniyorsa adaletten bahsedilemez
    Cumartesi Anneleri: Sesimiz engelleniyorsa adaletten bahsedilemez

    Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 736. haftasında 4 Mayıs 1992’de gözaltına alınıp öldürülen Hüsamettin Yaman ve Soner Gül’ün akıbetini sordu.

    Bakan raporları yok saydı: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var
    Bakan raporları yok saydı: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş cinayetleri oranında yüzde 44'lük azalma olduğunu iddia etti.

    1938 Dersim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı
    1938 Dersim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

    1938 Dersim Katliamı'nda hayatını kaybedenler tertelenin yıl dönümünde Eski Pah Köprüsü'nde anıldı.

    Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik ‘göçü’ başladı
    Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik ‘göçü’ başladı

    Havaların ısınmasıyla düşük ücrete kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılan mevsimlik tarım işçilerinin göçü başladı.

    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anılacak.

    Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bir kişiyi öldürdü, halk isyan etti
    Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bir kişiyi öldürdü, halk isyan etti

    Hafriyat kamyonları, İstanbul'da kent içi inşaat yoğunluğunun etkisiyle kazalara neden olmayı sürdürüyor. Arnavutköy'de halk ölümlü kazaya isyan etti.

    Libya’daki dış destekli tarafların egemenlik savaşı sürüyor
    Libya’daki dış destekli tarafların egemenlik savaşı sürüyor

    Libya'da Katar-Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Suud bloku destekli General Halife Hafter güçleri arasındaki egemenlik savaşı sürüyor.

    Sudan’da darbe yönetimi yanlısı ‘arabuluculuk’ aldatmacası
    Sudan’da darbe yönetimi yanlısı ‘arabuluculuk’ aldatmacası

    Sudan’da Başkanlık Konseyi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası oluşturulan ‘arabuluculuk komitesi’ muhalefete darbe yönetiminin teklifini sundu.

    ABD’den Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı
    ABD’den Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela’ya dönük askeri müdahaleyi değerlendirmek üzere Pentagon’da görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

    SDG: Türkiye ile dolaylı görüşmelerimiz var, diyaloğa hazırız
    SDG: Türkiye ile dolaylı görüşmelerimiz var, diyaloğa hazırız

    "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız" diyen SDG Genel Komutanı Mazlum Ebdî, Türkiye ile dolaylı görüşmelerin olduğunu söyledi, "Diyaloğa hazırız" dedi.

    Cezayir’de halk 'Buteflika kalıntıları'nın istifası için sokaklarda
    Cezayir’de halk 'Buteflika kalıntıları'nın istifası için sokaklarda

    Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifası sonrası kitlesel halk eylemleri devam ediyor. Cezayirliler Butefklika temsilcilerinin istifasını istiyor.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "faiz lobisi"ne teslim
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "faiz lobisi"ne teslim

    2018 yılı raporuna göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 400 milyon lira borcu var. Son 4 yıldaki faiz ödemeleri de 400 milyonu buluyor.

    CHP’li belediyeler arasında işbirliği artacak
    CHP’li belediyeler arasında işbirliği artacak

    CHP’li belediye başkanlarının genel merkezde yaptıkları toplantıda belediyeler arasında işbirliğinin artırılması planlandı.

    Kayyumdan kalan borç yüzünden Mardin'de sular akmayacak
    Kayyumdan kalan borç yüzünden Mardin'de sular akmayacak

    DEDAŞ kayyumun yarattığı borçlar nedeniyle Mardin halkına su dağıtan MARSU'nun elektriğini kesti.

    Ailesi tarafından kaçırılan Şule için kampanya: ‘Şule Duman’a ses ver’
    Ailesi tarafından kaçırılan Şule için kampanya: ‘Şule Duman’a ses ver’

    Ankara Üniversitesi öğrencisi Şule Duman’ın ailesi tarafından kaçırılması üzerine kampanya başlatan arkadaşları, “Şule Duman’a ses ver diyor.

    Meksikalı Gazeteci İsmael Perea’ya basın özgürlüğü ödülü verildi
    Meksikalı Gazeteci İsmael Perea’ya basın özgürlüğü ödülü verildi

    İsveç’te Meksikalı Gazeteci İsmael Bojorqez Perea’ya 2019 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü verildi.