HDP Diyarbakır İl Örgütü binası polis tarafından kuşatıldı

HDP'nin Diyarbakır İl Örgütü binası polislerce kuşatıldı. Parti binasının önündeki polisler, saat 11.00 sıralarında binanın girişini kalkanları ile kapatmaya başladı. Girişi kapatan polisler kimsenin içeriden dışarı çıkmasına izin vermedi.

İçerideki partililerce çekilen görüntülerde, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu HDP'lilerin bu durum nedeniyle polis amirleri ile tartıştığı görülüyor.

Bu esnada diğer partililerin ise polisin bu yaklaşımını "Direne direne kazanacağız" sloganları ile protesto edip, zılgıt çektikleri görüldü.

Polislerin açlık grevine dair yapılmak istenen açıklamayı engellemek için binanın girişini kapatıp, partililerin dışarı çıkmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.

İl örgütü binasında yaşanan bu görüntülerin yanı sıra yine Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) binasının önünün de polislerce abluka altına alındı. (Diyarbakır/MA)