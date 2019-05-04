Libya’daki dış destekli tarafların egemenlik savaşı sürüyor

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı harekatın üzerinden bir ay geçmesine rağmen Batı ve Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri güçlerin savunma hattını henüz kıramadı.

UMH ve Ez-Zaviye Tugaylarının batı cephesindeki Zaviye kentinde düzenlediği ortak operasyon sonucu Hafter güçleri ciddi gerileme yaşadı. Hafter güçleri ilk günlerde batı cephesinin aksine güney cephesinde ciddi ilerleme kaydetmişti. Doğudan gelen güçler, ülkenin orta kesiminde bulunan El-Cufra Askeri Üssü'nde konuşlandı. Doğu güçleri daha sonra kara yolu ile Trablus çevresindeki kırsal bölgelerde mevzilendi.

TÜRKİYE-KATAR İTTİFAKI İLE SUUD BLOKU SAVAŞI

Libya’da Türkiye-Katar ittifakı ile Suud blokunun desteklediği hükümetler ve bu hükümetlere bağlı ordular arasındaki egemenlik savaşı bir aydır devam ediyor. Suud destekli General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı ve hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiği saldırının üzerinden bir ay geçti. Ancak Hafter’in ordusu henüz Türkiye ve Karat destekli Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri güçlerin savunma hattını kırabilmiş değil.

Hafter, Trablus'u kuşatma altına almak için 4 Nisan'da güney ve batıdan olmak üzere iki ana cephe üzerinden saldırıya geçti. Batı cephesindeki Hafter güçleri, başkentin yaklaşık 170 kilometre batısındaki Vatıyye Hava Üssü ve El-Uceylat Beldesi üzerinden ilerleyerek çatışmasız bir şekilde Sabrata kentini ele geçirdi.

UMH ve Ez-Zaviye Tugaylarının batı cephesindeki Zaviye kentinde düzenlediği ortak operasyon sonucu Hafter güçleri ciddi kayıp yaşadı.

Hafter güçleri ilk günlerde batı cephesinin aksine güney cephesinde ilerleme kaydetti. Doğudan gelen güçler, ülkenin orta kesiminde bulunan El-Cufra Askeri Üssü'nde konuşlandı. Doğu güçleri daha sonra kara yolu ile Trablus çevresindeki kırsal bölgelerde mevzilendi. Buradaki güçler çatışmasız bir şekilde Gıryan kentini ele geçirdi.

TRABLUS'A 17 KİLOMETRE

UMH birlikleri, güney ve batıdan ilerleme kaydeden Hafter güçlerini püskürtmeye çalışırken, daha önce her iki tarafta da saf tutan 9. Tugay'ın saldırısına maruz kaldı.

9. Tugay kısa sürede Suk el-Hamis ve Esbia'yı ele geçirdikten sonra Kasr bin Gaşir bölgesi banliyösünde ilerledi. Ayn Zara'ya da sızma girişimlerinde bulunan 9'uncu Tugay bunun yanında Vadi Rabi'de de büyük bir bölgeyi kontrol altına aldı.

Hafter güçleri doğu cephesinde Terhune, Gıryan ve Kasr bin Gaşir'de önemli yerleri ele geçirdikten sonra Trablus'taki en büyük kışla olan Hıllet el-Furcan'da yeni bir cephe açtı. Burada konuşlanan güçler, yoğun nüfusa sahip bölgeler arasındaki Yermuk Kampı'nı ele geçirse de kısa bir süre sonra kontrol tekrar UMH birliklerine geçti.

Halihazırda Hafter güçleri Trablus'un 17 kilometre güneyinde elinde tuttuğu Verşefane bölgesi, Kasr bin Gaşir, Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerine konuşlanmış durumda.

Libya: Türkiye-Katar ittifakı ile Suud blokunun savaşı

BAŞKENT ÇEVRESİNDE SAVUNMA HATTI

UMH birliklerine Misrata ve Zintan kentlerinden takviye birliklerin gelmesi ve 166'ncı Tugay'ın (Mısrata'nın en güçlü tugaylarından) destek vermesiyle Hafter güçlerinin direnci Ayn Zara ve Hıllet el-Furcan bölgesinde kırıldı.

Hafter güçleri Trablus Havalimanı ile Yermuk Kampı'nı UMH birliklerinden geri alabilmek için vurkaç taktiğiyle saldırılar düzenlese de henüz nihai bir sonuç alınamadı.

Halife Hafter, başkentin çevresindeki güçlerine Bingazi, Cufra Hava Üssü, Şuvayrif bölgesi ve Gıryan kentinden takviye güçlerini gönderiyor.

UMH birlikleri ise Hafter'in Trablus'un dışından gelen ikmal yollarına operasyonlar düzenleyerek saldırının başarıya ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Hafter'in ilk haftada başkentin doğusundan Tacura, batısından Canzur, güneyden ise Salahaddin ekseninden Trablus'a yönelik saldırılarının UMH birlikleri tarafından püskürtülmesi, Hafter'in gücünü nispeten kırmış oldu.

UMH birlikleri Hafter güçlerinin başkente yönelik saldırılarının ilk dalgasını güçlü bir şekilde kırarak, Trablus merkezinin çevresinde savunma hattı kurabildi.

ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 392'YE YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün, Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 392'ye, yaralı sayısının ise bin 936'ye yükseldiğini açıkladı.

DSÖ, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin de yerinden olduğunu belirtti. (AA)