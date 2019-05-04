Sudan’da darbe yönetimi yanlısı ‘arabuluculuk’ aldatmacası

Sudan'da darbenin ardından darbe yönetimiyle muhalefet arasında uzlaşıyı sağlaması için bir arabuluculuk komitesi oluşturulduğu, komitenin ülkeyi geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyi ve diğer kurumlarla ilgili taraflarla görüşmelere başladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, yeni oluşturulan arabuluculuk komitesi, medyadan Mahcub Muhammed, iş adamı Usame Davud ve aktivist Nasreddin Şalkami gibi isimlerden oluşuyor.

Arabuluculuk komitesi, taraflara Sudan’ı geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyinin 7'si sivil 3'ü asker 10 üyeden oluşmasını teklifini iletti. Aynı teklif darbe yönetimi ile Sudan muhalefeti arasında gerçekleştirilen müzakerelerde darbeciler tarafından gündeme getirilmişti. Geçici yönetimin sivillere devrini isteyen muhaefetin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDGB) ise başkanlık konseyinin 8’i sivil, 7’si asker 15 kişiden oluşturulmasını önermişti.

Arabuluculuk komitesinin teklifine göre, Başkanlık Konseyi'nin liderliğini Askeri Geçiş Konseyi Başkanı üstlenecek. Konseyin biri asker biri de sivil iki başkan yardımcısı olacak.

Arabuluculuk komitesi ayrıca 7'si asker 3'ü sivillerden oluşan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulmasını önerdi. Sivil isimlerin başbakan, maliye ve dışişleri bakanı olması teklif edildi.

Komite, konsey başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek söz konusu teklifleri iletti. Darbe yönetimi ve ÖDBG’den ‘arabuluculuk’ komitesinin tekliflerine dair henüz açıklama yapılmadı.

ÖDBG dün geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor.

Buna göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Yürütme yetkisine sahip bakanlar kurulunda bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Yasama Meclisi, kadın temsili yüzde 40'ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesine imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

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DARBECİLERİN DAYATMASI NEDENİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR

ÖDBG, son birkaç gündür yönetimin sivillere teslimi için darbe yönetimiyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında başkanlık konseyindeki temsil oranında anlaşmazlık çözülemiyor.

Sudanlılar, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde eylemlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de eylemler nedeniyle trafiğe kapalı durumda bulunuyor. (Hartum/AA)

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