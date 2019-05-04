04 Mayıs 2019 10:07

Kadıköy'de geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncak almak için eğildiği geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı.

Kadıköy'de geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

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    İstanbul Kadıköy'de geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Acıbadem Caddesi üzerindeki geri dönüşüm kumbarasından oyuncak almak için eğilen S.B. (12), içeriye düşünce kumbaranın kapağının kapanmasıyla mahsur kaldı.

    Kumbaradan sesler geldiğini duyan yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kumbaranın kapağını açarak çocuğu kurtardı. Sorulara cevap vermeyen S.B., olay yerinden hızla uzaklaştı. (İstanbul/AA)

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