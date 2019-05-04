ABD’den Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, dzarbe girişimi sonrası Venezuela’da devam eden kriz için askeri müdahale ve diğer askeri seçenekleri tartışmak üzere ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir yetkili, söz konusu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkiliye göre toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton katıldı.

Yetkili, ayrıca çarşamba günü benzer bir görüşmenin daha yapıldığını ve Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Venezuela'daki duruma dair Twitter'dan yaptığı paylaşımın bu görüşmenin ardından geldiğini ileri sürdü.

Shanahan, tweetinde, “Bu zorbalıkla özgürlüğün mücadelesidir. Başkan Trump'ı tekrar ediyor ve Venezuela halkı için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN VE TRUMP ARASINDA VENEZUELA GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada “Venezuela’yla ilgili görüş alışverişi sırasında Rusya Devlet Başkanı, sadece Venezuelalıların ülkenin geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Bununla birlikte iç işlerine dış müdahale, Caracas’taki iktidarı kuvvet yoluyla değiştirme çabaları, krize politik çözüm bulma umudunu baltalıyor” diye açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu olmadığını açıklamıştı

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı. (DIŞ HABERLER)