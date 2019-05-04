SDG: Türkiye ile dolaylı görüşmelerimiz var, diyaloğa hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Ebdî, Türkiye ile dolaylı görüşmelerin olduğunu söyleyerek, sorunların çözümü için diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Hawar Haber Ajansının (ANHA) haberine göre Suriyeli Aşiretler Çalıştayı'nda konuşan Mazlum Ebdî, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. SDG için "Suriye’de mezhepçilik ve ırkçılık yapmayan tek yurtsever askeri kurumdur; Suriye’nin geleceğinin temsilciliğini yapmaktadır" diyen Ebdî ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve Rusya'nın "Teröre karşı savaş"ta olumlu rol oynadığı ifade etti: “Sorunların Suriye içi diyalogla çözümüne inanıyoruz. Bölgenin 2011 yılındaki durumuna dönmesi mümkün değil. Suriye sorunlarının çözümü için rejim ile diyalog yapmaya hazırız.”

Ebdî, Türkiye ile dolaylı görüşmelerinin olduğunun altını çizdi. Diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla sorunların çözümü için görüşmelere hazır olduklarını belirten Ebdî, Türkiye’nin Suriye’nin iç işlerine karışmaması ve Suriye’nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini kaydetti. Ebdî, “Türk devleti eğer çözüm istiyorsa Efrîn(Afrin) halkının topraklarına dönmesi gereklidir. Bu olmazsa çözüme ulaşamayız” dedi.

SDG'nin IŞİD'e karşı başarısına dikkat çeken Ebdî, IŞİD tehlikesini tamamen yok etmek için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti. (DIŞ HABERLER)

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