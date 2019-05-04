04 Mayıs 2019 09:02

Cezayir’de halk 'Buteflika kalıntıları'nın istifası için sokaklarda

Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifası sonrası kitlesel halk eylemleri devam ediyor. Cezayirliler Butefklika temsilcilerinin istifasını istiyor.

Cezayir’de halk 'Buteflika kalıntıları'nın istifası için sokaklarda

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

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    Cezayir'de yüz binler başkentte ve ülkenin farklı kentlerinde eylemler düzenleyerek protestolar üzerine istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden tüm isimlerin bulundukları pozisyonlardan ayrılması talebiyle sokaklara döküldü.

    Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde cuma namazının ardından yüz binlerce kişi yaklaşık 2 aydır olduğu gibi bugün de “Hepiniz gidin” sloganlarıyla sokağa çıktı.

    Cezayir kentindeki sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep ederek, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı.

    Başkentte taşınan pankartlar arasında “Çeteler gidene kadar durmayacağız”, “Sizi soğuk kanlılıkla bastıracağız”, “Egemenliğin kaynağı halktır” ifadeleri dikkati çekti.

    Cezayir'de halk muhalefeti seçim hazırlıklarının sürdüğü dönemde Buteflika rejimini temsil eden isimlerin geçiş sürecinde yer almasına karşı çıkıyor.

    BUTEFLİKA GİTTİ, PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

    Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun müdahalesi sonrası 2 Nisan'da istifa etmişti.

    Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

    Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, ‘Güç’ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı. (Cezayir/AA)

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