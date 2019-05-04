Kuzey Kore'den kısa menzilli füze denemeleri

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığına dayandırdığı bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.

Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.

Kuzey Kore, Kasım 2017'den bu yana füze denemeleri yapmıyordu. Pyongyang yönetimi geçtiğimiz ay yeni bir taktik füze üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kısa menzilli füze denemeleri, Kuzey Kore'nin nükleer ya da uzun menzilli füze denemeleri yapmama taahhüdüne aykırı değil.

Kuzey Kore Lideri Kim jong-un, Şubat 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ancak görüşmeden sonuç çıkmamıştı. (DIŞ HABERLER)