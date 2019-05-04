Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı. (HABER MERKEZİ)