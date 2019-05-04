Caster Semenya Doha’da kazandı, ilaç almayacağını söyledi

IAAF’in “Testosteron düzenlemesi” nedeniyle kariyeri tehdit altında olan 800 metre olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, Doha’daki Elmas Ligi açılışında etkileyici bir zafere daha imza attı.

Yarışa yumruğunu havaya kaldırarak başlayan Güney Afrikalı atlet, 1 dakika 54.98’le kariyerinin en hızlı dördüncü derecesini elde etti. Semenya, yarışı en yakın rakibi Francine Niyonsaba’nın yaklaşık 3 saniye ve 20 metre önünde tamamladı. Üçüncü Ajee Wilson oldu.

Semenya böylece 2015’ten bu yana üst üste otuzuncu 800 metre yarışını kazanmış oldu ancak IAAF’in kadın sporlarında getirdiği testosteron sınırı bu seriyle birlikte Semenya’nın kariyerini de tehdit ediyor.

800 metrede 2 Olimpiyat 3 Dünya şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki atletin CAS’a yaptığı itiraz hafta içerisinde olumsuz neticelenmişti. IAAF’in 8 Mayıs’ta aktif hale gelmesi beklenen yeni kuralına göre 400 metre ve üstü yarışlarda yer alacak kadın sporcuların testosteron seviyesi 5 nanomol/litrenin altında olmak zorunda. Bu da Semenya gibi cinsiyet gelişim farklılığı bulunan atletlerin bu seviyenin altına inebilmek için hormon baskılayıcı ilaç kullanması ve performans düşüklüğü yaşaması demek.

"EMEKLİYE AYRILMAYACAĞIM"

IAAF’in pek çok kesimin tepkisini çeken, insan haklarına aykırı olduğu eleştirisi yapılan bu kuralının kesinlik kazanması sonrası çıktığı ilk yarışta Semenya bir kez daha üstün bir performans sergiledi.

Ancak Semenya’nın bundan sonraki yarışlarda yer alabilmesi, IAAF’in kurallarına uymasını gerektirecek. Yarış sonrası ilaç kullanıp kullanmayacağı sorulan Semenya “Kesinlikle hayır. Bu yasa dışı bir metot” yanıtını verdi.

BBC’ye konuşan Semenya, “Yaptıklarınız söylediklerinizden daha önemlidir. Büyük bir şampiyonsanız her zaman gerekli performansı gösterirsiniz” dedi.

Kariyerine devam etmek için 5 bin metrede yarışmayacağını ve kesinlikle emekliye de ayrılmayacağını söyleyen Semenya, “Kariyerime Tanrı karar verdi ancak o son verebilir. Hiç kimse koşmamı engelleyemez. 28 yaşındayken nasıl emekliye ayrılabilirim. Hâlâ genç, enerjik hissediyorum. Atletizmde 10 ya da daha fazla yılım var” ifadelerini kullandı.

“Nasıl yapacağım önemli değil, önemli olan halen burada olmam. Hiçbir yere gitmeyeceğim” diyen Semenya’nın açıklamaları CAS kararına itiraz edeceği şeklinde yorumlandı. Bu itirazla Semenya, Eylül-Ekim’de Doha’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılarak 800 metre şampiyonluğu unvanı için yeniden yarışabilir. (SPOR SERVİSİ)