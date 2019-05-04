CHP’li belediyeler arasında işbirliği artacak

Birkan BULUT

Ankara

CHP’li belediye başkanlarının parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, yerel yönetimlerde izlenecek yol ele alındı. CHP’nin uzun süre sonra ilk kez geniş yoksul kesimlere temas etme olanağı bulunduğu belirtildi. CHP’li belediyelerin daha fazla yoksul kesimle buluşması ve kendi arasındaki işbirliğini arttırması istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta 11 büyükşehir belediye başkanıyla yapılan toplantının ardından yapılan buluşmaya bu kez tüm belediye başkanları çağrıldı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Seyit Torun’un konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. “Seçmen ne istedi, CHP ne dedi” ile “Biz kazandık, Geçmişi ve Geleceği ile Derman Belediyeciliği” başlıklı sunumların yapıldığı toplantıda ilk olarak yerel seçimlerde seçmen taleplerinin nasıl değiştiği, CHP’nin kendisine oy veren seçmene nasıl yaklaşabileceği ele alındı. Seçim sonuçlarını değiştiren en büyük faktörün ekonomik kriz olduğu bir kez daha vurgulandı. CHP’nin, krizin etkisiyle uzun süredir ilk defa bu kadar geniş yoksul kitleye dokunma imkanını yakaladığı kaydedilen toplantıda, halka daha fazla güler yüzlü, sağduyulu yaklaşımın sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasında verdiği belediye başkanlarının “daha fazla esnaf gezip, çay içme” örneği burada da ele alındı.

SURİYELİLERE YÖNELİK SÖYLEM

Belediye başkanlarının bundan sonra izleyeceği yol konusunda yoksullar ve ezilen kesimler ile daha yakından ilgilenilmesi gerektiği, özellikle Suriyeli göçmenlerin yanında yer alınarak ayrımcı söylemlerden uzak durulması “seçimleri sonsuza kadar kazanmanın anahtarı” olarak nitelendirildi. Suriyeliler konusunda bu uyarının yapıldığı gün, İçişleri Bakanlığı Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili soruşturma başlatmıştı. CHP, bu yerel seçimlerin yarattığı olanaklar ile bir dahaki seçimler için yeni hedefler de koymuş durumda. Toplantıda sözü edilen iki belediye arasında Kayseri ve Konya da var.

BELEDİYELER ARASINDA İŞBİRLİĞİ

CHP’nin yerel yönetimlerde izleyeceği bir başka yöntem de belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek. Merkezi ve yerel yönetimlerin uzun yıllar sonra farklı partilerde olması, CHP’li belediye başkanları arasındaki bağı da arttırdı. Bunun iktidarın mali ve siyasi kuşatmasına karşı daha da geliştirilmesi düşünülüyor. Örneğin; batıdaki belediyeler ile bölge illerindeki CHP’li belediyeler arasında “ürün değişimi” gibi yardımlar vb. ticari yardımlaşmalar gündemde. Yine aynı bölgede yer alan CHP’li belediyelerin de var olan işbirliğini arttırması konuşuluyor. Konuştuğumuz belediye başkanları Adana, Mersin ve Antalya belediyelerini örnek veriyor.

DİĞER BELEDİYE MECLİSLERİ DE YAYINLANSIN

Toplantıda gündeme gelen ve merak edilen bir başka konu da belediye meclislerinde AKP ve MHP’nin çoğunlukta olması. Bu konuda önerilen şey meclis çalışmalarının daha fazla şeffaflaştırılması olarak ele alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısının 3 buçuk milyon kişi tarafından izlendiğine dikkat çekilerek, bunun yaygınlaştırılması ve AKP ile MHP’nin belediyeyi çalıştırmama hamlelerinin halka teşhir edilmesi isteniyor. Nitekim halkın ilgisinin 24 Haziran seçimlerinden sonra işlevsizleşen ve uzun süre kapalı kalan TBMM yerine, belediye meclislerine kaydığını söylemek mümkün.