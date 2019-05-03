"TOBB başkanının işçi alacaklarına göz dikmesi arsızlıktır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Mali Genel Kurulu’nda, TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu , işçi alacaklarında zaman aşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla düşürülmesini istedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talebine tepki gösterdi.

Bir açıklama yapan CHP'li Girgin, "Zaten kıdem tazminatı gibi bazı alacaklarda 10 yıl olan süre 5 yıla düşürülmüştü. Bu sürenin 1 yıla düşürülmesini talep etmek aymazlıktır, arsızlıktır" dedi.

"İŞÇİ FAZLA MESAİ YAPACAK AMA HAKKI ÖDENMEYECEK"

"Bu talebin bir adım ötesi işçiler köle olsun demektir" diyen Girgin'in açıklaması şöyle:

"Hisarcıklıoğlu hem işçinin haklarını ödemek istemiyor, hem de işçinin ödenmeyen alacağı için dava açma hakkını kuşa çevirmek istiyor. TOBB başkanının önerisine göre işçi fazla mesai yapacak, bayramda çalışacak ama hakkı ödenmeyecek. İşçinin yıllarca hakkı ihlal edilecek ama işçi sadece son 1 yıldaki alacakları için dava açabilecek. Bunu kabul etmek mümkün değildir. TOBB başkanının bu açıklamasını şiddetle kınıyoruz. İşçi alacaklarını yok etmek bir yana güvence altına almak gerekiyor." (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)