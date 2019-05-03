Öğrenci yurdunun kapısına mühür vuruldu, öğrenciler kapı dışarı edildi

Ayşe Öğretmen: "Çocuklar ölmesin" demeyi sürdüreceğim

“Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezasına çarptırılan Ayşe Öğretmen: Ben yine çocuklar ölmesin demeye devam edeceğim. Beni mahkum edenler utansın