Öğrenci yurdunun kapısına mühür vuruldu, öğrenciler kapı dışarı edildi
Elazığ'da Özel İlbey Öğrenci Yurdunun eski ve yeni sahipleri arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kapıya mühür vuruldu, öğrenciler sokakta kaldı.
Elazığ'da Özel ilbey Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri dışarda kaldı.
Satışa çıkarılan ve el değiştiren öğrenci yurdunun eski ve yeni sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık, yurda mühür vurulmasına, öğrencilerin de polis eşliğinde yurttan çıkartılmasına yol açtı. Yurt sahipleri arasındaki anlaşmazlığın kendilerinin dışarda kalmasıyla sonuçlanmasına tepki gösteren öğrenciler, "Başka kalacak yerimiz yok" dedi. (Elazığ/EVRENSEL)
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