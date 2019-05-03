Yeni e’de bu ay: Eskisi, bugünü ve yarını ile kültür-sanat

Yeni e “yeni bir kültür” arayışına mayıs sayısında bir soruşturma ve bir dosya ile devam ediyor. “Çağdaş Sanat, Sermaye ve İktidar” soruşturmasında Serhat Yüksekbağ, Emre Zeytinoğlu, Fırat Arapoğlu, Feyyaz Yaman, Barış Acar, Emin Çelik, İnsel İnal ve Hüseyin Çubuk sanat ve sermaye ilişkisinin tarihsel boyutuna ve bugününe bakıyor. 12 Eylül darbesinin ardından yaşanan piyasalaşma bir “sivilleşme” miydi? Mevcut iktidarın “kültürel iktidar” hedefinin güncel sanata etkileri neler? Sanat ortamında nasıl bir değişim yaşandı ya da yaşandı mı? Bu ve konuyla ilgili daha fazla sorunun yanıtı soruşturmada aranıyor.

YENİ BİR KÜLTÜRÜN OLASILIĞI

Derginin dosyasında ise bu kez sanata ve kültüre işçi sınıfı açısından bakılıyor. “Mesaide ve Paydosta Yeni Bir Kültür İnşası” başlıklı dosyada Mustafa Kemal Coşkun, Ekinsu Devrim Danış, İdris Akkuzu, Eren Saran ve Ali Doğan bugünkünden “başka türlü” yeni bir kültürün olasılığını ve olanaklarını tartışıyor.

Yeni e’nin güncel sayfalarında ise Göksel Aymaz geçen ay dünya kültür ve sanat mirasının en önemli merkezlerinden, “Victor Hugo’yu Nâzım Hikmet’i buluşturmuş” Notre Dame Katedrali’nin yanışını anlatıyor. ODTÜ’de önce engellenmeye çalışılan ancak daha sonra büyük bir coşkuyla yapılan Bahar Şenliği’ni Besim Can Zırh, yerel seçimler bağlamında ortaya çıkan “yeni dil”i Vijdan Meral Gündoğdu yazdı.

ŞİİR, ÖYKÜ, SÖYLEŞİ...

Esin Erdem’in çizimleriyle yer aldığı Yeni e mayıs sayısında ayrıca Cihan Oğuz, Rojen Barnas, Sinem Vardar, Bahtiyar Kaymak, Nihat Ateş şiirleriyle; Adnan Özyalçıner, Temel Karataş ve Anıl Sayan öyküleriyle yer alıyor. Dergide Yazar Pınar Öğünç’le yeni kitabı “Beterotu”nu, Yönetmen Tarık Aktaş’la yeni filmi “Nebula”yı, “Balerin” oyununun baş dansçısı İlke Kodal’la baleyi, Yazar Nilgün Tutal’la son kitabı “Kent Kitabı”nı konuşan söyleşiler bulmak mümkün. (KÜLTÜR SERVİSİ)