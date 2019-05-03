Eşi ve çocuğuna şiddet uygulayan erkek gözaltına alındı

Diyarbakır'da K.Ç. adlı bir erkek, yolda eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi bölgeden uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre kadın ve çocuğuna yönelik şiddet, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde yaşandı. K.Ç. adlı kişi otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan kadına şiddet uyguladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen erkek, şiddeti bir süre daha sürdürdü. Çevredekilerin tepki gösterdiği erkek, kadını ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline de tekme ve yumruklar da atan erkek, uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kameraya yansıyan görüntülerde bu kişinin kadını zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır’da K.Ç.'nin eşine ve çocuğuna uyguladığı şiddet anları görüntülenmesi üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenin adresini belirledi. Yeri tespit edilen K.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen K.Ç.'nin sorgusu sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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