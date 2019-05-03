Nuh Tepesi filmine 2 ödül: "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü Ali Atay'ın

Nuh Tepesi adlı film, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nde 2 ödül aldı.

Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Nuh Tepesi, New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Tribeca Film Festivali'nde 2 ödülün sahibi oldu. Ertürk "En İyi Senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Oyuncu Ali Atay | Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Tribeca Film Festivalinde, Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler." denildi.

Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda Atay'ın yanısıra, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir gibi isimler de yer alıyor. (New York/AA)