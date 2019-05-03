Meksikalı Gazeteci İsmael Perea’ya basın özgürlüğü ödülü verildi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) İsveç Seksiyonu, 2019 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’nü başkent Stockholm’de düzenlediği bir törende Meksikalı Gazeteci İsmael Bojorqez Perea’ya verdi.

Ödül törenine bir konuşma yapan RSF İsveç Başkanı Erik Halkjaer, siyasi liderlerin medyaya karşı düşmanca tutumları sonucu gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıların arttığını ve kaygıların yükseldiği bir iklim yarattığını söyledi.

Böylesi bir iklimde gazetecilerin mesleklerinin gereğini yerine getirmelerinin güçleştiğine ve otosansürün yaygınlaştığına dikkat çeken Halkjaer, siyasi iktidarların da gerçekleri yazan gazetecileri cezalandırmada değişik yöntemleri kullanmakta sınır tanımadıklarını belirtti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN YAŞAMINI RİSKE ATTI

Halkjaer, Meksika’nın gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkesi olduğunu hatırlattıktan sonra İsmail Bojorquez Perea’nın basın özgürlüğünü savunmak ve gazetecileri korumak için kendi yaşamını riske attığı için ödüle layık görüldüğünü söyledi.

62 yaşındaki Perea, Sinaola eyaletinde yayımlanan haftalık Riodece dergisinin şef redaktörü. Dergi, ülkede yaygın olan yolsuzluk, örgütlü suçlar ile uyuşturucu baronlarının çalışmalarını mercek altına aldı. Perea, Meksika Hükümeti ve mahkemeleri de gazetecilere yapılan saldırılara sessiz kaldıkları ve gerçek suçluları açığa çıkarıp mahkum etmedikleri için eleştirdi. 1 Mayıs 2017 tarihinde ise Riodece yazarlarından Javier Valdez, dergi binasının önünde 13 el ateş edilerek öldürüldü.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

ÖDÜLÜ ALDIĞI GÜN MESLEKDAŞI ÖLDÜRÜLDÜ

Perea, ödülünü almaya hazırlanırken Meksika’dan gazeteci Telesforo Santiago Enriquez’in öldürüldüğü haberi geldi. Ödül töreninde yaptığı konuşmada Perea, Enriquez’in bir insan hakları ve yerli hakların haklarının savunucusu, aynı zamanda da Qaxaca eyaletinde bir radyo istasyonunun kurucusu olduğunu söyledi.

Ödülünü aldığı gün bir gazetecinin daha katledilmesini çok üzücü bulduğunu söyleyen Perea, "Gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarla örgütlü suçlar arasında ilişki var. Ama aynı zamanda örgütlü suçları gerçekleştirenlerle kurumlar arasında yerel, eyalet ve ülke düzeyinde iş birliği var. Bu cinayetlere polis ve askerlerin de karışması suçlulara suç işleme özgürlüğü veriyor. Katiller cezalandırılmadığı sürece gazeteciler yönelik saldırılar sürecektir" dedi.

MEKSİKA'DA 5 YILDA 40 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son 5 yıl içinde 40 gazetecinin öldürüldüğünü söyleyen Perea, gazetelerinin yazarlarıın öldürülmesinden sonra çalışmalarını aynı hızla ama daha dikkatli bir biçimde sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti: “Bizim sözümüz ve sorumluluğumuz var. Dergiyi yayınlamaya başladığımızda gerçekleri yazmaya yerel halka söz verdik. Onlar da bize güçlü destek verdi. Onlar ve öldürülen meslektaşlarımız için görevimizi yapmayı sürdüreceğiz.”

Meksika, RSF 2019 yılı Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke içinde 144. sırada yer aldı. 2000 yılından bu yana Meksika’da 114 gazeteci saldırılar sonucu yaşamını yitirdi. Bunlardan 44’ü soruşturuldu ve sadace 3 gazetecinin katilleri cezalandırıldı.

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