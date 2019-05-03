Adana'da Leyla Güven için eylem: Tecrit kalksın, Leyla yaşasın

Adana Dörtyol Kavşağı'nda 10'u aşkın genç Leyla Güven için eylem yaptı.

Adana çarşı merkezi Dörtyol Kavşağı'nda bir araya gelen gençler, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle günlerdir açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi eylemi ile cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yaptı. Yüzlerine maske takan gençler, ellerindeki dövizlerle bir süre yolda bekledi ve "Tecrit kalksın, Leyla yaşasın" sloganı attı. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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