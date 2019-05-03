TARİŞ işçilerine ve sendikacılara 1 yıl 3 ay hapis

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasından çıkarılmaları üzerine direnişe geçen Gıda-İş üyesi işçilere ve destek veren sendikacılara, açılan davada, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve cezalar ertelendi. Cezanın tamamen hukuka aykırı olduğunu belirten davanın avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında İzmir’deki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikası yönetimi, Gıda-İş’e üye olan işçileri işten attı. İşten atmalara karşı işçiler fabrika içerisinde bekleyişe geçerken birçok sendika yöneticisi ise işçilere destek vermek için fabrika önüne geldi. TARİŞ yönetiminin ihbarı üzerine fabrikaya gelen işçi ve sendikacı toplam 65 kişi gözaltına alındı. TARİŞ yönetimi ise hem işten attığı işçilere hem de DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Sedat Sadak, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ve Genel-İş 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Ümit Gültekin’e dava açtı.

Davanın Karşıyaka Adliyesi 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında emniyet görevlileri, TARİŞ yönetimi tarafından tanık olarak gösterildi. TARİŞ işçilerinin de dinlendiği duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, işçilere ve sendikacılara 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş kanununun ilgili maddesine dayanarak hürriyetten mahrum bırakma gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen Cezalar ertelendi.

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Karara tepki gösteren davanın avukatı Hasan Hüseyin Evin, “Savcılık hem 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet hem de konut dokunulmazlığını ihlal şüphelerinden takipsizlik kararı vermiş ve bu kesinleşmişti. Dosya kapanmışken yine aynı savcı tarafından bir dava açıldı. Kanaatimizce her halükarda bir ceza vermek gerektiği düşüncesine sahip olmuş olmalılar. 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş kanunu kapsamında, yönetimin dışarı çıkmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza verildi. Kararı istinafa taşıyacağız” dedi.

Ceza verilen işçilerden Murat Yılmaz, “Biz suç işlemedik. Verilen karar sendikal örgütlenmeye bir cezadır. İşçi sınıfı bu baskılara boyun eğmeyecektir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)