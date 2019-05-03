Gaziantep Üniversitesi, ÖSO bayrağını göndere çekti

Gaziantep Üniversitesi, kampüs içerisinde devletlerin bayrağının bulunduğu alandaki Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını indirerek, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bayrağını göndere çekti.

2011 yılında Suriye’deki iç savaşla adını duyuran ÖSO, daha sonra onlarca gruba ayrılarak kimi yerlerde El Kaide uzantılı El Nusra’ya, kimi yerlerde ise IŞİD’e dönmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuvayi Milliye” gücü olarak tanımladığı ÖSO grupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) girdiği Cerablus, Ezaz, Bab ve Afrin’de varlık gösteriyor.

Erdoğan ÖSO'yu Kuvayi Milliye’ye benzetti, ‘milli yapı’ dedi

ÜNİVERSİTE NET BİLGİ VERMEDİ

Bayrağın neden değiştirildiğini öğrenmek için telefonla görüşme talebinde bulunduğumuz Rektörlük yetkililerinden net bir bilgi alamadık. Genel sekreterlik konuyla ilgili bilgileri olmadığını ifade ederken Rektörlükte bulunan güvenlik müdürü ise konuyla ilgileneceklerini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN BASKI İDDİASI

Bayrakların değiştirilmesi ile ilgilenen birimdeki bir görevli ise işletme şube müdürlüğünden olduğunu söyleyerek, öğrenci işlerinde bulunan ve dış ülkelerin bayraklarından sorumlu olan bir öğretim görevlisinin "Bu bayrağı indirin, bunu asın" dediğini, kendilerine yeşil bir bayrak verdiğini söyledi. Bayrağın 10-15 gün önce asıldığını söyleyen görevli, bazı öğrencilerin rektör yardımcısına baskı yaptığını duyduklarını, adı geçen mahalde 110 adet bayrağın bulunduğunu, rektörlükten ve sorumlu öğretim görevlisinden gelen talimat sonrası Suriye bayrağını indirip diğer bayrağı astıklarını belirtti.

EMEK GENÇLİĞİ: SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI MÜCADELEYE!

Fotoğraf: Evrensel

Gaziantep Üniversitesi Emek Gençliği, ÖSO bayrağının kampüste göndere çekilmesi üzerine yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, ÖSO'nun binlerce insanın ölümüne sebep olan cihatçı bir grup olduğu, bayrağın kampüse asılmasının AKP'nin dış politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı.

"Üniversiteler bilimsel, demokratik eğitim için kurulan kurumlardır" denilen açıklamada, "Üniversitelerde cihatçı grupların bayrağının olması kabul edilemez" ifaedeleri yer aldı. Açıklamada "Rektörlüğün bu yanlıştan geri dönmesi" çağrısı yapılırken üniversite gençliği, cihatçı gruplara ve savaş politikalarına karşı mücadeleye çağırıldı.

Emek Gençliğinin açıklamasında "Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu savaş politikalarının bedelini en çok bu topraklarda yaşayan her ulustan gençler ödüyor. Üniversiteler, bilimsel, demokratik eğitim için kurulan kurumlardır. Emek Gençliği olarak, üniversite rektörlüğü ün bu yanlıştan dönmesini talep ediyor, tüm üniversite gençliğini cihatçı grupların bayrağının asılmasına ve savaş politikalarına karşı mücadeleye çağırıyoruz!" ifadeleri yer aldı. (Antep/EVRENSEL)