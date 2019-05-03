Diyarbakır Sur Belediyesi, işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı

Diyarbakır Sur Belediyesinin eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, 146 kişinin işten çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşten çıkarılanların, usulsüzlük yapılarak işe alındığının kaydına ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, “Belediyemizde sözleşmesi iptal edilen 146 personelin dışında kayyum döneminde işe alınan personeller işlerine devam etmektedir. Kayyum döneminde işe alınan personellerin tamamının çıkarıldığına dair yapılan haberler doğru değildir” denildi.

Yapılan açıklamada, Sur Belediyesi bünyesinde kurulan bir inceleme komisyonunun mülakata ve iş sözleşmelerine dair araştırma yaptığı yer aldı. Açıklamada “Hukuka ve kanunun emredici hükümlerine aykırılıklar içermesi nedeniyle iş sözleşmelerinin geçersiz sayılarak iptal edildiği” söylendi.

"AKP’Lİ İL VE İLÇE GÖREVLİLERİ BAŞARILI SAYILDI"

Sur Belediyesi Personel A.Ş'nin 6-8 Mart 2019 tarihleri arasında ilana çıkarılan "Kurum dışı işçi alımı"na 1031 başvurunun yapıldığı, 1031 kişinin 11 Mart 2019 tarihinde mülakata alındığı ve 1031 kişinin aynı gün saat 14:00’den sonra mülakata alındığının belirtildiği açıklamada “Mülakatta başarılı sayılan kişilerin, mülakat komisyon üyelerinin ve bir kısım belediye çalışanlarının yakın akrabaları olduğu tespit edilmiştir. AKP il ve Sur ilçe teşkilatında görev yapan kişilerin mülakata girdiği ve başarılı sayıldığı, aynı aileden birden fazla kişinin işe alındığı tespit edilmiştir” denildi. Mülakat sonucunun hangi kriterlere göre yapıldığının tespit edilemediğinin söylendiği açıklamada “Mülakat soruları mühürlenmemiş ve tutanak altına alınmamıştır. Ayrıca, mülakata giren adaylara hangi soruların sorulduğu ve hangi cevapların verildiği, cevapların nasıl değerlendirildiği tutanak altına alınmamıştır” denildi.

"İŞE ALIMLAR SEÇİMDEN SONRA GERÇEKLEŞTİ"

Yerel seçimlerden sonra 4-5 Nisan 2019 tarihinde işe alımların gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada “İşçilerle yapılan belirli süreli iş sözleşmesi, Sur A.Ş’nin eski yönetiminin görev süresini aşan bir dönemde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Alınacak işçi sayısının ve kriterinin bulunmadığı, alelade bir alım yapıldığının belirtildiği raporda “Belirli süreli iş sözleşmesi 5 yıllık yapılmışsa da yetki kapsamı olan süre bir yıldır. Ana sözleşmede, çalıştırılacak personel sayısı 84 olarak belirlenmiş ve bu personellerin bir kısmının nitelikli personel olması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak alınan personellerde ana sözleşmede belirtilen kriterlerde ve sayıda personel alımının yapılmadığı tespit edilmiştir. Seçim sonuçları belli olduktan sonra yapılan sözleşmenin yeni yönetimin zor durumda kalması saikiyle yapıldığı tespit edilmiştir. Sur Belediye Başkanlığı işletme müdürlüğünce personel sözleşmeleri 4-5 Nisan 2019 tarihinde yapılmasına rağmen SGK girişlerinin bu tarihten önce yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

İşten çıkarılan işçiler, iş akitlerinin feshini öğrenmelerinin ardından Sur Belediyesi binası önünde eylem yaptılar. Burada konuşan işçiler, mağdur olduklarını, işten neden çıkarıldıklarını bilmediklerini ve hukuki işlem başlatacaklarını söylediler. (Diyarbakır/EVRENSEL)