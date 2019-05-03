HDP'li yöneticiye, Demirtaş’ın fotoğrafını bulundurmaktan hücre cezası

Isparta E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan HDP İl Yöneticisi Cengiz Akkaya hakkında birden fazla soruşturma başlatıldı.

Akkaya’nın bir aylık hücre cezası aldığı suçlamalardan biri de Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını bulundurmak oldu.

Cengiz Akkaya’nın durumuna ilişkin bilgi veren Avukatı Hakan Evcin, cezaevi yönetimi tarafından açılmış birden fazla soruşturmanın olduğunu söyledi. Evcin, “Soruşturmalardan bir tanesinde, gazeteden kestiği Selahattin Demirtaş resmini yatağının yanında buldukları için ‘örgüt propagandasından’ disiplin cezası verilmişti. İtirazımız üzerine ceza kaldırıldı. Ama sonrasında bir aylık hücre cezası verildi. İtirazımız daha karara bağlanmadı.” (Isparta/MA)

https://www.evrensel.net/etiket/haber/selahattin-demirtas