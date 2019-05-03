Foça halkından "Sağlık hizmeti istiyoruz" eylemi

İzmir Foça’da bir araya gelen yurttaşlar, yeni yere taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını istedi.

Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerindeki Foça Devlet Hastanesinin eski binasının bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi basın açıklaması yaptı. Hastane eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını isteyen Foça halkı, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığını dile getirerek toplum sağlığı uzmanının da kurumda görevlendirilmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan Ayla Yılmaz, "Foça Devlet Hastanesi eski yerindeyken, konumu itibarıyla birçok acil ve yatan hasta için sağlık hizmeti kolaylıkla yerine getiriliyordu. Hem yeni devlet hastanesinin hem de aile sağlığı hekimliğinin mahallelerimiz ve ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle çoğunluğu emekli ve yaşlı mahalle sakinlerimiz, zorluk ve mağduriyet yaşamaya başladı. Bu nedenle şu anda boşaltılan, bir bölümü İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet vermesi planlanan eski hastane binasında, aile hekimlerimizin görev yapmasını, yazın nüfusumuzun 3 katına çıktığı göz önünde bulundurularak, misafir hastalara da hizmet verecek bir toplum sağlığı doktorunun da bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından alanda toplanan yurttaşlar, "Sağlık hizmeti istiyoruz" sloganı attı ve alkışla tepkilerini gösterdi.

Konuyla ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına verilmek üzere başlatılan imza kampanyasında ise 1 saatte 400 imza toplandığı belirtildi. (İzmir/DHA)

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