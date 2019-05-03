Almanya’daki Darknet baskınında üç gözaltı

ABD ve Avrupa Birliği, internetin yasa dışı karanlık ağı olarak “Darknet” üzerinde faaliyet gösterdiğinden şüphelendiği kişilere karşı operasyon düzenledi. Almanya’da üç kişi gözaltına alındı.

DW’nin haberine göre, Alman polisi uluslararası çapta yürütülen soruşturma kapsamında, Darknet’in en büyük ikinci alışveriş platformu olarak bilinen “Wall Street Market” ile ilişkisi bulunan ve yaşları 31, 29 ve 22 olan üç kişiyi yakaladığını açıkladı.

Yaklaşık bir hafta önce gözaltına alındığı belirtilen kişilerin Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden Wüttemberg eyaletlerinde yakalandıkları duyurulurken bu kişilerin söz konusu alışveriş platformunda uyuşturucu, sahte belge ve çalıntı veri satan sanal dükkanlarda faaliyet gösterdikleri belirtildi.

ABD’de yürütülen operasyonlarda da ayrıca büyük miktarlarda uyuşturucu madde sattığından şüphelenilen iki kişi gözaltına alındı.

Darknet platformlarında sahte pasaport gibi sahte belgeler ve bilgisayar virüsleri de satışa sunuluyor. Çocuk pornosu ve silah satışının yasak olduğu platformlar üzerinde faaliyet gösteren aracılar her alışveriş başına yüzde 2 ila yüzde 6 oranında komisyon alıyor; ödemeler Bitcoin ve Monero gibi kripto para birimleri aracılığıyla yapılıyor. (DIŞ HABERLER)