Macron demokrasisi: 23 kişi kör oldu, 5 kişinin eli koptu!

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin baskıcı ve neoliberal politikalarına karşı ayaklanmaya dönüşen Sarı Yelekliler hareketinin eylemleri 17 Kasım 2018’den bu yana devam ediyor.

Eylemlerde polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti ve 479 gösterici, 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisi yaralandı

BİBER GAZI YARALILARI

Mediapart internet sitesi, gösterilerde polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralananların sayısını açıkladı. Buna göre eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde ayrıca 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı belirtilirken, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Toplamda 11 kişinin öldüğü Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

GAZETECİLER HEDEF ALINIYOR

Fransa’da Kamu Yayıncısı France Info’da yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtilmişti. Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınamıştı.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

SORUŞTURMA AÇILIYOR ANCAK ŞİDDET ARTIYOR

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin Sarı Yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 220 adli soruşturma başlattığını söylemişti. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa’ya Sarı Yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin Sarı Yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti. (DIŞ HABERLER)

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