Boşandığı eşini vurduktan sonra başına ateş eden erkek öldü

Adana'da Arif Koncuk adlı kişi, takip ettiği eski eşini tabancayla bacaklarından vurarak ağır yaraladı. Aynı silahı başına dayayıp ateşleyen zanlı Koncuk öldü.

DHA'da yer alan habere göre, kadına yönelik şiddet Adana'nın Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan 3656 Sokak'ta meydana geldi. Bakkala ekmek almaya giden Ummuhan Işık, kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanlıkları olduğu için 1 yıl önce boşandığı Arif Koncuk tarafından takip edildi. Koncuk, bir süre sonra Işık'ın yolunu kesti. Eski eşine hakaret eden Koncuk, daha sonra tabancayla bacaklarına ateş edip, kabzayla yüzüne vurdu. Ummuhan Işık ağır yaralanırken, Arif Koncuk da aynı silahı kendi başına dayayarak intihar etti. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Arif Koncuk ile Ummuhan Işık'ı ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine götürdü. Koncuk, ağır yaralı olarak götürüldüğü Adana Şehir Hastanesinde öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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