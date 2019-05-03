Ayşe Öğretmen: "Çocuklar ölmesin" demeyi sürdüreceğim 

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik'i cezaevinde ziyaret ettiğini açıklayarak, Ayşe Öğretmenin kendisine “Çocuklar ölmesin” demeye devam edeceğini aktardığını söyledi.

Ayşe Çelik'e ilişkin izlenimlerini paylaşan Topal, “Görüştüğümde, morali iyiydi, sağlığı yerindeydi. Herkese de selamları da vardı. 'Ben yine çocuklar ölmesin' demeye devam edeceğim. 'Çocuklar ölmesin' dediğim için beni mahkum edenler utansın. Ben de bunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

Yaptığı görüşmede, öğretmen Ayşe Çelik'in kendi el yazısıyla yazdığı notu ve Nazım Hikmet'in bir şiirini paylaşan Topal, Çelik'in notundaki şu ifadeleri paylaştı:

"Nazım Hikmet'in dediği gibi, Eğer hak haksızlıktan yüce / Sevgi nefretten üstün / Aydınlık karanlıktan güçlüyse / Çaresi yok usta biz kazanacağız / Çocuklar ölmesin diyenler kazanacak.”

Ayşe Çelik'in CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aracılığıyla ilettiği mesaj

Topal son olarak şunları söyledi: “Tarih onu yazacaktır, ama ona ceza yazanları asla affetmeyecektir. Kara leke olarak yazacaktır onu. Umarım adalet en kısa sürede yerini bulur ve Ayşe Öğretmen 8 aylık bebeğine bir an önce kavuşur.” (HABER MERKEZİ)

Ayşe Öğretmen için imza kampanyası başlatıldı

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