Trump’ın seçim kampanyasına "Türk istihbaratı"nın karıştığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında Rusya’dan sonra şimdi de Türkiye izi bulunduğu iddia edildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) sızan yeni bir bilgiye göre Azra Türk takma isimli bir ajan, Trump’ın kampanyası hakkında istihbarat elde etmeye çalıştı.

New York Times’ın haberinde ortaya atılan iddiaya göre “Azra Türk”, Eylül 2016’da Trump’ın Eski Danışmanı George Papadopoulos ile Londra’da görüşmek üzere randevulaştı. Kendini araştırmacı olarak tanıtan Türk, Papadolpoulos ile dış ilişkiler politikası konuları üzerine konuşmak istedi.

Ancak gerçekte araştırmacı olmadığı belirtilen kadının FBI tarafından gönderildiği ve Trump’ın danışmanından Rusya’nın seçim kampanyasına müdahalesine dair bilgi toplamaya çalıştığı öne sürülüyor. Yeni çıkan bilgi, FBI’nın uzun süredir 2016 seçimlerine Rusya müdahalesi ile ilgili bilgi toplamaya çalıştığına bir kanıt olarak kullanılıyor.

Adalet Bakanı William Barr, geçtiğimiz ay Kongre önünde verdiği ifade sırasında seçim çalışmalarına casusluk yapıldığını belirterek, “Bence ajanlık yapıldı. Asıl soru bunun uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı. Ben uygun olmadığını söylemiyorum. Ama bu konuyu araştırmam gerekiyor” demişti.

FBI sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Azra Türk’ün görüşerek kendisinden bilgi almaya çalıştığı iddia edilen George Papadopoulos ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda iddiaları doğruladı.

Trump’ın Eski Danışmanı Papadopoulos, “Bu yazıdaki her şeyi onaylıyorum ama ‘Azra Türk’ kesinlikle FBI ajanı değildi. CIA ajanıydı ve Türk istihbaratıyla ilişkiliydi. Çok kötü İngilizce konuşuyordu ve Türkiye’nin rekabet ettiği İsrail/Kıbrıs offshore enerji sektörü alanındaki çalışmalarım üzerine benimle buluşmak üzere görevlendirilmişti” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)