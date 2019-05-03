Tunus’ta akaryakıt işçileri greve gitti

Tunus’ta akaryakıt taşımacılığı çalışanları, ücretlerinin arttırılması talebiyle 3 gün iş bırakma eylemi başlattı.

Ulaştırma Genel Birliğinin çağrısı üzerine, ülkede faaliyet gösteren akaryakıt taşımacılığı şirketlerinin çalışanları, “Tehlikeli madde taşıdıkları göz önüne alınarak ücretlerinin arttırılması” talebiyle greve gitti. Grevin 3 gün süreceği belirtilirken, grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan yerel kaynaklar, Ulaştırma Genel Birliği ile meslek odaları temsilcileri arasında grevin sonlandırılması ve taleplerin ele alınması için görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

Ulaştırma Genel Birliği geçen ay ilgili makamlara “Akaryakıt sektöründe çalışan işçilerin ücretlerinin arttırılması” çağrısında bulunmuş ve bu yönde bir adım atılmaması halinde greve gidileceğini duyurmuştu. (AA)