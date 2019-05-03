“İnek Duası”na verilen disiplin cezası iptal edildi

Mülkiye’de her yıl kutlanan İnek Bayramı’nın en önemli geleneklerinden olan “İnek Duası”nı okuyan öğrenci hakkında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği disiplin cezası iptal edildi.

Disiplin cezasına karşı açılan davada mahkeme, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün “İnek Duası”nı okuyan Mehmet Can Tan’a verdiği kınama cezasının hukuksuz olduğuna karar verdi. Dini değerlere hakaret edildiği iddiasıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hukuka aykırı biçimde verilen kınama cezasına karşı, Ankara 23. İdare Mahkemesinde açılan davada, disiplin cezasının eylemin gerçekleştiği tarihten en fazla iki yıl içinde verilmesi gereğine işaret edildi.

"MAHKEME USULSÜZLÜĞÜ TESPİT ETMİŞ OLDU"

Kararda, iki yıllık süre dolduktan sonra disiplin cezası verme yetkisini zaman aşımına uğrayacağı belirtildi. Mahkeme, disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti. Mülkiyeliler Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rektör Bey’in verdiği disiplin cezasının usulsüz olduğunu öğrendik, daha doğrusu biliyorduk da mahkeme de tespit etti usulsüzlüğü” denildi. (HABER MERKEZİ)