Çocuğu açlık grevindeki anneler: Çocuklarımızın cenazeleri gelmesin

Çocukları açlık grevinde olan tutuklu anneleri, polisin kendilerine yönelik saldırısına tepki göstererek “Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı çıkıp desin bu anneler ne istiyor. Bütün aydın, sanatçı, STK’lere çağrımız; çocuklarımızın cenazeleri bize gelmesin” diyerek hükümetin adım atmasını istedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 177’nci günü geride bıraktı. Aynı taleple cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutukluların açlık grevi ise 139’uncu günü geride bıraktı. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle de tüm cezaevlerine yayıldı.

15 TUTUKLU ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI

Cezaevlerinde binlerce tutuklunun başlattığı eyleme katılan İstanbul Bakırköy, Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerindeki 15 tutuklu ise 30 Nisan tarihi itibariyle eylemlerini ölüm orucuna çevirdi. Çocukları açlık grevinde olan annelerin, günlerdir çeşitli illerde yapmak istedikleri açıklamalar ise polisin saldırısı ile karşılaşıyor. Önceki gün Bakırköy ve Gebze’de gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı. Diyarbakır’da Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenilen açıklamada ise anneler yaka paça parkın dışına çıkarıldı.

Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi

Tutuklu aileleri önceki gün kendilerine yönelik yapılan polis saldırısına yönelik İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesinde ve Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) önünde basın açıklaması yaptı.

"ADALET BAKANLIĞI SESSİZ KALMAMALI"

İHD Diyarbakır Şubesinde yapılan açıklamada ilk olarak konuşan Şube Başkanı Abdullah Zeytun, annelerin vücutlarında darp izlerinin bulunduğunu belirterek, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Zeytun, “Açlık grevleri ve ölüm orucu da kritik aşamayı geçti. Adalet Bakanı’nın annelerin evlatlarının bu durumuna sessiz kalmamasını anlaması gerekir. Annelerin bu protesto hakkına saygı gösterilmesi ve annelerin taleplerine ses verilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÖLÜMÜNÜ İSTEMİYORUZ"

Ardından konuşan tutuklu annesi Yesure Tufan, “Biz çocuklarımızın ölümünü istemiyoruz. Bunu beklemeyeceğiz. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın, biz alanlardan çekilmeyeceğiz. Bize uyku yok. Sizin de anneleriniz var, nasıl anneleri yerde sürüklediniz, işkence ettiniz? Dün bize bunları yaptınız, bugün yine ayaktayız. Bize her zaman hakaret, haksızlık ettiniz. Biz anneler korkmuyoruz, barış istiyoruz. Kimseyle bir sorunumuz yok. Sorunumuz Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı’yla. çıkıp desinler bu anneler ne istiyor! Bütün aydın, sanatçı, STK’lere çağrımız; çocuklarımızın cenazeleri bize gelmesin” dedi.

Anne Aysel Ateş ise, açlık grevlerinin son bulmasına yönelik bir an önce çözüm bulunması için başta hükümetin ve diğer kesimlerin adım atması çağrısında bulunarak, “Anneler yaşatmak için var. Saliseler bize aylara dönüştü. Biz elimizi barış için uzatıyoruz” diye konuştu.

"BİZ SADECE BARIŞ İSTİYORUZ"

Açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Diyarbakır’da Tutuklu Aileleri İle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun da katıldı. Çocuğu açlık grevinde olan annelerden Nurten Gül “Biz sadece barış istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Çocuklarının talepleri karşılanana kadar her gün eylem yapacaklarını belirten Gül “Biz cezaevlerinden cenazelerin çıkmasını istemiyoruz” dedi. Adalet Bakanlığı'nın çözüm bulması gerektiğini söyleyen Gül, "Yeter artık" dedi.

Anneler, açıklama sonrasında dernek binası önünde oturma eylemine başladı.

Fotoğraf: Evrensel

(Diyarbakır/EVRENSEL)