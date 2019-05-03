Çocuğu açlık grevindeki anneler: Barış istiyoruz başka bir şey değil

Açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Diyarbakır’da Tutuklu Aileleri İle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun da katıldı. Çocuğu açlık grevinde olan annelerden Nurten Gül “Biz sadece barış istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Çocuklarının talepleri karşılanana kadar her gün eylem yapacaklarını belirten Gül “Biz cezaevlerinden cenazelerin çıkmasını istemiyoruz” dedi. Adalet Bakanlığı'nın çözüm bulması gerektiğini söyleyen Gül, "Yeter artık" dedi.

Anneler, açıklama sonrasında dernek binası önünde oturma eylemine başladı. (Diyarbakır/EVRENSEL)