TTB davası: Maddi dayanağı olmayan iddialarla ceza verilmek isteniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem Merkez Konsey üyelerinin "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklaması nedeniyle yargılandığı davanın 3. duruşması, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. "Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla yargılanan TTB heyetine birçok sendikacı, siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve baro başkanı destek vererek duruşmada hazır bulundu. TTB müdafii avukatlar, iddia edilen suçun maddi dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek yargılanmak istenenin hekimlerin fikirleri olduğunu ifade etti.

Önceki dönem TTB Merkez Konsey üyelerinin "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandığı davanın 3. celsesi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dönemin TTB Merkez Konsey üyelerinin hazır bulunduğu davaya aralarında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, KESK Yönetim Kurulu Eş Başkanı Aysun Gezen, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent’in de bulunduğu çok sayıda sendikacı, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

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Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van Baro Başkanları da dahil çok sayıda avukat, sanıkların müdafii olarak davaya katıldı. Avukatlar savunmalarında sanıklara yüklenen suçların maddi dayanaklardan yoksun olduğuna değinerek davada yargılanmak istenenin sanıkların fikirleri olduğunu belirtti. Sanıklar hakkındaki soruşturmanın sadece bir TTB’nin internet sitesinde yayımlanan açıklama olmasına rağmen sanıkların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı, sanıklara ait kitap, dergi ve kişisel notların iddianameye eklendiği avukatlar tarafından söylendi. Bu durumun hukuksuz olduğuna değinen avukatlar, savcının maddi dayanağı olmayan iddialarına dayanılarak ceza verilmesinin adil olmayacağını belirterek sanıkların beraatini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davaya ara verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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