Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi yapan aileler zorla uzaklaştırıldı

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla açlık grevinde olan tutukluların ailelerinin 9 Nisan'dan bu yana Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde başlattıkları nöbet eylemi 25’inci gününde devam etti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ali Kenanoğlu ve Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları da ailelere destek vermek için Gebze’ye gitti.



HDP İlçe Örgütü önünde bir araya gelen aileler, araçlara binerek cezaevine yakın bir yere geldi. Buradan cezaevine yürümek isteyen ailelerin önü polisler tarafından kesildi. HDP milletvekili Ali Kenanoğlu’nun polisle yürüttüğü tartışmalara rağmen ailelerin cezaevinin önünde eylem yapmasına izin verilmedi. Eylemin valilik tarafından yasaklandığını belirten polisler, aileleri zorla araçlarına bindirdi.

Fotoğraf: MA



Polise tepki gösteren Gebze Cezaevi’nde 139 gündür açlık grevinde olan Özlem Söyler’in annesi Hatice Söyler, “Bizleri bin kez de gözaltına alsanız, darp da etseniz biz yine burada olacağız” dedi.



Aileler yarın yine Gebze Cezaevi önüne geleceklerini belirterek, alandan ayrıldı. (Kocaeli/MA)

Fotoğraf: MA