25 yıllık tahribata karşı "AnkaRA Restorasyon" atölyeleri kuruluyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kent İzleme Merkezi bünyesinde Başkent’in 25 yıllık tahribatının ardından Ankara’da acil olarak ele alınması gereken alanlara ilişkin “AnkaRA Restorasyon Atölyeleri” çalışmalarına başlıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi Danışma Kurulu uzmanlarının eşliğinde öncelikle ulaşım, doğal ve kültürel varlıklar ve tarihi yapılar, planlama, kent kimliği ve sanat, kentsel yaşam ve hukuksal süreçler başlıkları adı altında 6 atölye çalışması yapılacak.

“ANKARA’YA 'KENT ACİL SERVİSİ' HİZMETİ SUNACAĞIZ”

Konuya ilişkin bilgi veren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gökçek’in elinde Ankara 25 yıllık büyük bir tahribata uğradı. Tahribatların yüzde 50’sini yürütülen mücadele ile engelleyebildik. Şimdi Kent İzleme Merkezi’ndeki uzman hocalarımızla birlikte Ankara Restorasyon Atölyelerine katılmak ve Ankara’ya dair çözüm üretmek fikir üretmek isteyen herkes ile Ankara’nın iyileştirici ve öncelikli adımlarını planlamaya çalışacağız. Yani 'Kent Acil Servis' hizmeti sunacağız. Mücadelede biriktirdiğimiz bilgi birikimini, üniversitelerin mimarlık fakülteleri ile ürettiğimiz teknik birikimi Ankaralıların hizmetine sunacak olanakları yaratacağız. Artık Ankara’nın yaralarını sarma zamanı, Cumhuriyet’in kurucu mekanı Ankara’yı dayanıklı ve yaşanabilir hale getirmek için hep birlikte bir kez daha ellerimizi taşın altına koyuyoruz. 4 Mayıs’ta Mimarlar Odasında saat 10-15.00 arasında ilki düzenlenen Atölyeler katılmak isteyen herkese açık” dedi.

Kent İzleme Merkezi bünyesinde kurulan 6 atölye katılmak isteyen herkese açık.

İlk atölye 4 Mayıs 2019 tarihinde 10.00-15.00 saatleri arasında Mimarlar Odasında yapılacak. (Ankara/EVRENSEL)