TÜPRAŞ işçileri eylemlerini sürdürüyor: Taleplerimiz karşılansın

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı eylemler devam etti.

Sözleşme döneminde Petrol-İş’in karşısına Koç Holding adına patronların sendikası KİPLAS’ın temsilcileri oturdu. İşçilerin taleplerini kabul etmeyen KİPLAS temsilcileri, toplu iş sözleşmesini 2 yıldan 3 yıla çıkarmak, vardiya sisteminde ve ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklik yapmak istiyor. Buna tepki gösteren işçiler ise patronların sözleşme masasını dağıtması üzerine TÜPRAŞ’ın İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da bulunan rafinerilerinde uyarı eylemlerine başladı. TİS ara bulucu sürecine girerken eylemlerine devam eden TÜPRAŞ işçileri ise taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Kocaeli Rafinerisi önünde açıklama yapan Petrol-İş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, iş barışının korunması, toplu iş sözleşmesinin taraflar arasında uzlaşma sağlanarak masada bitirilmesi için TÜPRAŞ patronuna çağrıda bulundu.

OKYAY: SESİNİZİ MECLİSE TAŞIYACAĞIM

Öte yandan TÜPRAŞ işçilerinin İzmir Aliağa'daki eylemine CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve CHP Aliağa Belediye Meclis Üyeleri destek verdi.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, kendilerini ziyarete gelen İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve beraberindeki heyete TİS sürecinde yaşananlar ve TÜPRAŞ işçilerinin talepleri hakkında bilgi verdi. Oktay “Sizlerden TÜPRAŞ işçisinin haklı mücadelesi boyunca yaşadıklarını, TÜPRAŞ işvereni Koç Holding’in tavrını TBMM’ye taşımanızı talep ediyoruz. Bu gün de buraya gelerek bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

TÜPRAŞ işçilerini selamlayan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise işçilerin mevcut kazanımlarının TİS sürecinde pazarlık konusu edilmesini eleştirerek “Toplu iş sözleşmesini üç yıla uzatmak isteyen TÜPRAŞ işvereninin amacı işçilerin hak arama süresini üç yıla çıkarmak istemesi, üç yıl sendikayla karşı karşıya kalmayalım demesidir. Yıllardır sürdürülen vardiya sistemini değiştirmek, mazeret izinlerinizi azaltmak istemesi işçilerin emeğini daha fazla sömürmek istemesinden kaynaklanmaktadır. TÜPRAŞ işvereninin emek sömürüsünü arttırmak istediğini hedeflediği ortadır. Sizlere robot gibi bakan bir anlayış vardır. Bizler TÜPRAŞ işçisinin, emekçisinin haklı taleplerini, onurlu mücadelesini Meclis gündemine taşıyacağıma söz veriyorum. Mücadelenizi sonuna kadar sürdürmenizi ve kazanmanızı diliyorum” diye konuştu.

Arabulucu da Petrol-İş’i 6 Mayıs Pazartesi günü görüşmeye çağırdı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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