Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatlar durdu

Yaşanan ilaç krizi ve tıbbi malzemelerin temin edilememesi yüzünden ameliyatların durduğu Cerrahpaşa’da ve Çapa hastanelerinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de acil ameliyatların hepsi iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Ali Ayaroğlu'nun haberine göre hafta başından itibaren Tıp Fakültesindeki acil ameliyatların hepsi iptal edildi. Tıp Fakültesi hastanesinde hafta sonu itibarıyla 18 adet anestezi ilacı kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle planlanan tüm ameliyatların iptal edildiği öğrenildi.

Öte yandan geri ödemesi 3 yıl gibi bir sürede yapıldığı için kemoterapi ilaçlarını da alamayan Tıp Fakültesi Hastanesi, kanser hastalarını da Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderiyor. İlaç depoları, firmaların uzun vadeli ödeme yaptığı için üniversite hastanelerine kemoterapi ilacı vermediğini söylerken, anestezi ilacı olan propofolün ise yeni bir formunun çıkacağı için, bakanlığın ilaç alımını durdurma kararı aldığı öne sürülüyor.

BİRÇOK AMELİYAT YAPILAMAZ DURUMDA

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğu durmuş ve bağış adı altında hastalardan para talep edildiği gündeme gelmişti.

Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Öztürk de Cerrahpaşa'da borç sorunu nedeniyle medikal firmaların ihaleye girmediğini ve malzeme sorunu nedeniyle uzun süredir hastanede ameliyatların aksadığını dile getirmişti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, üniversite hastanelerine genel bütçeden para ödenmediğini bu nedenle de sürdürülebilir sağlık hizmeti veremediklerini belirterek “Önümüzdeki günlerde ya da aylarda ciddi sorunlar yaşanacak” uyarısında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor