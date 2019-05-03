03 Mayıs 2019 12:08

Makina Mühendisleri Odası: Sermayeyi gözeten anlayış işçiyi öldürüyor

Makina Mühendisleri Odası, iş cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı: Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalı.

Makina Mühendisleri Odası: Sermayeyi gözeten anlayış işçiyi öldürüyor

ARŞİV | Fotoğraf: Evrensel

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    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, Türkiye’de iş kazası ve iş cinayetlerinin sürekli arttığına dikkat çekerek “İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana düzenlenmeyi beklemektedir” dedi. 

    SGK VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

    4-10 Mayıs tarihleri arasındaki “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla açıklama yapan Yener, toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli üzerine ve diğer yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen ölümlerin artarak devam ettiğini bildirdi. Yener, “SGK’nin 2017 yılı iş kazası sayısı 359 bin 653’tür ve 2016 yılına göre yüzde 25.72 oranında artış vardır. İş kazaları 2017’de yüzde 380 oranında artmıştır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında bin 970, 2018 yılında bin 923 emekçi hayatını kaybetmiştir.) SGK 2013-2017 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm vakası yoktur. Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2’dir” ifadelerini kullandı.

    "İŞ KAZALARININ ÇOĞU AZAMİ KÂR HIRSI NEDENİYLE"

    “Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğu sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdamı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır” diyen Yener, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını sermayenin çıkarlarının belirlediğini vurguladı.

    İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliğinin dışlandığını, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile sorumluluğun işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklendiğini ifade eden Yener, “İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, ‘iş güvenliği uzmanlığı’ altında bir tutulmuştur. Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği de dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla adeta eğitim kurumu ve OSGB çöplüğüne yol açılmıştır” dedi.

    TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener işçi ölümlerinin önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    • İlgili mevzuat yeniden düzenlenmelidir. Mevzuat esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getirdiği, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budadığı için iptal edilerek ekseni insan olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.
    • Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalıdır.
    • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ve bileşenleri iktidar ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalıdır.
    • İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
    • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
    • İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır.
    • İş ve işyerlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, alt işveren bulunan işyerlerinde tek bir İSİG Kurulu olmalıdır. Karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir.
    • Sigortasız, sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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