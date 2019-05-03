03 Mayıs 2019 12:03

Bin 800 liraya mal olan buğdaya bin 350 lira veriyorlar

ZMO Adana Şubesi buğdayda alım fiyatının ton başına 1350 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi: Alım fiyatı en az 1800 TL olmalı.

Bin 800 liraya mal olan buğdaya bin 350 lira veriyorlar

Fotoğraf: ZMO Adana Şubesi Basın Bülteni

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    TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, buğdayda ton başına en yüksek bin 350 lira olarak açıklanan taban fiyatına tepki gösterdi. Çukurova’da buğdayın toplam maliyetinin bin 800 lira olarak tespit ettiklerini açıklayan Doğan, Gübre, mazot, tohum, ilaç ve diğer girdilerdeki bir yıllık fiyat artışının ortalama yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çekerek “Üretici buğday üretiminden para kazanmak zorundadır. Bu fiyatlarla üretime devam etmesi mümkün değil” dedi.

    Ton başına sert ekmeklik buğdayın bin 350 TL, diğer ekmeklik buğdayların bin 275 TL, düşük vasıflı ekmeklik buğdayların bin 125 TL olarak açıklandığını kaydeden Doğan, “Şubemizin Tarla Bitkileri Komisyonu’nun çiftçi bazında yapmış olduğu çalışma sonucunda 2019 yılı buğday maliyetinin ton başına 1500 TL olduğu tespit etmiştir. Bu bedel sadece üretim için harcanan paradır. Bu maliyet bedeline yüzde 20 üretici karı eklendiğinde buğday fiyatının karlılık ve sürdürülebilir bir üretim için bir ton buğday fiyatının bin 800TL olması gerekmektedir” dedi.

    GİRDİLER ARTTI BUĞDAY YERİNDE SAYDI

    Önceki yıl bir ton üre gübresinin fiyatının yüzde 54 artışla bin 300TL’den 2 bin TL’ye çıktığına dikkat çeken Doğan, geçtiğimiz yıl 1 ton buğday karşılığında 807 kg üre satın alabilen üreticinin bu sene açıklanan fiyatla 1 ton buğdayla 675 kg üre satın alabileceğini söyledi.

    “ÇİFTÇİ DESTEKLENMEDİKÇE ÜRETİME DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

    Buğday alım fiyatının geçen yıl bin 390 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Doğan, “Daha sonra yapılan ithalatın bin 500TL olarak gerçekleştiği bilinmektedir. Bu koşullarda üreticiler kırsalı terk edip kentlerin varoşu olmaya, vasıfsız işçi kitleleri oluşturmaya devam edeceklerdir. Topraklar üretim dışı kalırken tarımsal üretim düşmekte tarım ürünleri ve gıdada ithalat dışarıya bağımlılık artarken yabancı ülkelerin çiftçileri desteklenmektedir. Tarım ve çiftçinin piyasanın acımasız koşullarına terk edildiği bilinmektedir. Siyasi iradeyi tarıma ve çiftçiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Maliyetler düşürülmedikçe çiftçi desteklenmedikçe açıklanan bu fiyatlarla üretime devam etmesi mümkün değildir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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