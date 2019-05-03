İngiltere’de ırkçı siyasetçi kendisini protesto eden genci darbetti

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten ırkçı siyasetçi Tommy Robinson, kendisine tepki göstermek için yüzüne içecek atan bir genci darbetti.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen ve tepki çeken olay İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşandı.

Irkçı İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.

Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç elindeki milkshake içeceği Robinson’un yüzüne attı. Bunun üzerine Robinson gence yumruklarla saldırdı. Robinson’un yanındaki kişiler de genci bir süre darbetti.

Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu. (DHA)