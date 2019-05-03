Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerinin baskısına boyun eğmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanan belediye başkanları ile bir araya geldi. İstanbul seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, "YSK üyeleri, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Aksi halde adalet dağıtamaz" dedi. "İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok bizim kitabımızda” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, belediyelerin harcamalarında şeffaf olması gerektiğini belirterek "Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"PARTİZANCA DAVRANMAK YOK"

"Söylememiz sürekli olumlu olmalı. Bir belediye başkanı negatif bir dil kullanmamalı. Bu çok önemli. Biz bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz. İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok bizim kitabımızda.”

"Yolsuzluk varsa bunun üzerine gideceksiniz. Ama kim gidecek? Bu işin uzmanı gidecek. İntikam alma duygusuyla değil gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla gidecek."

"Bilgisi, liyakati olan herkesi kucaklayacağız. Partizanca davranmak yok. Belediyede bir kişinin politika yapma hakkı vardır o da belediye başkanıdır. Göreve getirdiğiniz kişiler de partizanlık yapmayacak."

"İMZASIZ DİLEKÇELERİ ÇÖPE ATIN"

"Önünüze belki binlerce ihbar dilekçesi gelecek. Bunların yüzde 90'ı da imzasız olacak. İmzasız bütün dilekçeleri hiç bakmadan çöpe atın. Bu tür işlerle uğraşmayacaksınız. Önünüzdeki 5 yıllık zaman dilimi rüzgâr gibi geçer."

"Temel ilkelerimizden biri şudur: Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz."

"ÇOCUKLARIN ÜZERİNE TİTREYİN"

"Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olacak."

"Kreşler, kütüphaneler, spor salonları... Bunlar çok önemli. Çocuğu kazandığınız zaman bütün aileyi kazanırsınız. Çocukların üzerine titreyin. Belediye başkanları çocuklar için ne gerekiyorsa yapacak. Servis şoförleriyle oturup konuşacaklar. Gerekirse parasını belediye ödeyecek. Çocuklar güven içinde gelip gidecek."

"YSK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAK ZORUNDADIR"

"Seçimlerden bu yana 1 aydan fazla zaman geçti. Bütün seçimler tamamlandı, İstanbul seçimleri tamamlanmıyor. Niçin? YSK bir türlü karar vermiyor. Hangi gerekçeyle? YSK'ye seslenmek isterim. 39 ilçede bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Hayır."

"YSK, 'seçimsiz bir demokrasi istiyoruz' talebini reddetmek zorundadır. YSK üyeleri, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Aksi halde adalet dağıtamaz."

"AKP Sözcüsü, "İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu diyor." Evet. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı."

"Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapıyorum: YSK, daha önce verdiği benzer kararlara uymak zorundadır. YSK, sahte delilleri elinin tersiyle itmelidir. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde oluşturduğu baskılara boyun eğmemelidir. YSK, kazanıncaya kadar seçim yapacağızı anlayışını reddetmek zorundadır. İktidar sahiplerinin demokrasiye karşı kurduğu kumpası YSK reddetmeli." (HABER MERKEZİ)

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