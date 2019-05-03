OHAL Komisyonunda 70 bin başvurunun 65 bin 156’sı reddedildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bugüne kadar 65 bin 156’sı ret, 5 bin 250’si kabul olmak üzere 70 bin 406 başvuru karara bağlandı.

Anadolu Ajansında yer alan habere göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname (KHK) hükümleriyle, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular karara bağlanıyor.

OHAL KOMİSYONUNA 126 BİN 120 BAŞVURU YAPILDI

Kurumlardan alınan personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı açıklandı.

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 işlem gerçekleştirildi.

Komisyona 3 Mayıs itibarıyla yapılan başvuru sayısı 126 bin 120 oldu. Komisyon tarafından 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere toplam 70 bin 406 başvuru karara bağlandı. Komisyon, 55 bin 714 başvurunun incelenmesine devam ederken, görev kapsamına girmediği belirtilen 2 bin 500 başvuru hakkında ön inceleme kararı verdi. (HABER MERKEZİ)