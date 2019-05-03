Odunpazarı Belediye Meclisi: İstismarın affı olamaz

Eylem LODOS

Eskişehir

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğun istismara maruz kalması sonrası, çocuğa yönelik istismara tepkiler büyüyerek devam ediyor. Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi’nde çocuğa yönelik istismara dikkat çekilerek, iktidarın çocuğa yönelik istismarın önlenmesi konusunda bir an önce adım atması istendi.

Odunpazarı Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1’inci oturumda CHP’li kadın meclis üyesi Cahide Tetik gündem dışı söz alarak, çocuğa yönelik istismara tepki gösterdi. Konuşmasında çocuk istismarının tanımını yapan Tetik, istismar çeşitlerini de açıkladı. Cinsel istismara uğrayan çocukların ve ailelerinin yaşamları boyunca psikolojik ve hukuki sorunlar ile boğuşmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Yakın zamanda İstanbul’da yaşanan istismar olayının toplumda infiale neden olduğunu söyleyen Tetik, ancak asıl acıyı çekenin çocuk ve ailesi olduğunu ifade etti. “Çocuk ve tecavüz nasıl yan yana gelebilir. Nasıl anlatılabilir? Nasıl dinliyoruz? Ertesi gün de nasıl unutuyoruz, gerçekten inanamıyorum. Yasalar yeterli değil mi? Çocuklar önemli değil mi” diye soran Tetik, çocuk istismarının belli sosyoekonomik düzeye, ırka ve milliyete özgü olmadığını vurguladı. Her kesimden çocukların risk altında olduğuna dikkat çeken Tetik, “Neyi nasıl yapalım ki bugünün çocukları, yarının bilim insanı, sanatçısı, sporcusu olsun. Saygıyı, demokrasiyi öğrensin ve uygulasın. Çağdaş olsun. İnsana, çevreye ve doğaya saygıyı öğrensin. Haklarını uygulasın” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“İSTİSMARIN ASLA AFFI OLMAMAZ”

Meclis üyeleri ile pedagoglar, psikologlar tarafından hazırlanan ailelerin uygulayabileceği koruyucu önlemleri paylaşan Tetik, devletin ise istismarcıya en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyledi. İstismarın asla affı olmaması gerektiğini kaydeden Tetik, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Devlet, ülkenin yarınları için hemen şimdi acilen caydırıcı yasaları getirip, uygulamalı. Hafifletici sebep, gerekçe olmadan, rızası vardı demeden, tecavüzcüsü ile evlendirilsin demeden, derhal uygulanmalı. Odunpazarı Belediyesi olarak 5 yıldır, her türlü istismarın, tecavüzün ve şiddetin karşısındayız. Olmaması için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Aileler, uzmanlar, okullar, demokratik kitle örgütleri ile işbirliğine her zaman hazırız. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde ‘kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı’ var. Çocuğa yönelik istismarı Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarlılar olarak yaşamak, duymak ve konuşmak istemiyoruz. Son bulsun. Çığlığımızı duyun artık. Çocuk ve tecavüz kelimeleri yan yana gelmesin artık.”

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